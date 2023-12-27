Что такое массаж сухой щеткой и какой от него эффект

1:54 Your browser does not support the audio element. Красота

Массаж сухой щеткой, хотя и может показаться современным трендом, на самом деле представляет собой одну из древних практик аюрведы. В этой процедуре тело массируется специальными щетками, обычно с натуральной щетиной, без использования масла или крема. Термин "драйбрашинг" или гаршана также используется для обозначения этого вида массажа. Эта практика имеет свои сторонники и противники, и мы расспросили экспертов о том, насколько она полезна и какие эффекты можно ожидать.

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Массаж сухой щеткой в первую очередь воздействует на поверхностный слой кожи. Щетины помогают отшелушивать ороговевшие клетки, способствуя очищению пор. Это приводит к более гладкой и сияющей коже. В аюрведической практике считается, что сухой массаж способствует оттоку лимфы, что может ускорить вывод токсинов из организма. Однако клинические данные, подтверждающие эти утверждения, ограничены. Согласно научной литературе, основной терапевтический эффект массажа сухой щеткой связан с отшелушиванием и регенерацией кожи.

Преимущества массажа сухой щеткой, по мнению эксперта Артема Шмелева, включают в себя очищение пор, удаление ороговевших клеток и общую релаксацию. Процедура также может улучшить кровообращение, стимулировать выработку коллагена и эластина, что важно для упругости кожи. Дополнительные плюсы включают обновление кожи, придание ей сияния и гладкости, а также заряд бодрости и энергии.

Следует отметить, что эффективность массажа сухой щеткой может различаться в зависимости от индивидуальных особенностей организма, и важно соблюдать осторожность при применении данной процедуры.