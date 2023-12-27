Патчи для глаз: для чего нужны и как правильно пользоваться

1:58 Your browser does not support the audio element. Красота

Патчи для глаз — это специальные маски, наполненные мощными сыворотками и активными ингредиентами, предназначенные для ухода за нежной кожей вокруг глаз. Эффект от их использования проявляется практически мгновенно, при этом процедура не требует сложной подготовки или профессиональных навыков. Внешне патчи могут быть схожи, однако их состав и действие могут существенно различаться.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Патчи для глаз представляют собой специальные подушечки в форме капли, созданные для соответствия изгибам нижнего века. Существует множество вариантов патчей, отличающихся основой, композицией, формой выпуска и целевым воздействием.

Эти продукты, как правило, действуют как средства для экстренного ухода, эффективно справляясь с ситуационными проблемами, такими как отеки или неотложная необходимость в улучшении состояния кожи. Секрет их быстрого действия заключается в насыщенных сыворотках или эссенциях, обогащенных витаминами и минералами.

Процесс использования патчей не требует сложной подготовки:

Очистите кожу и снимите макияж.

Откройте упаковку с патчами и аккуратно нанесите их под глаза.

Равномерно распределите подушечку, обеспечив тесное прилегание к коже.

Следуйте указаниям по времени экспозиции, обычно не более 15 минут.

Аккуратно снимите патчи, двигаясь от носа к вискам, и вбейте оставшуюся сыворотку в кожу.

Процедуру можно проводить в любое время суток. Важно учесть состав патчей при выборе времени применения, а при использовании определенных компонентов, таких как витамин C или ретинол, рекомендуется проводить процедуру вечером и использовать дневной крем с SPF для век в течение дня. Патчи не ограничивают движения, поэтому их можно использовать в повседневной жизни.