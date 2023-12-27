Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Британские учёные заявили, что употребление моркови снижает риск рака
Названа предварительная сумма долга Насти Ивлеевой перед налоговой, из-за чего ей может грозить до 5 лет тюрьмы
Ясновидящая Алиева рассказала, как в полнолуние 27 декабря стать богатым
Охлобыстин призвал россиян бойкотировать "голубые огоньки" на ТВ
Шукшина призвала показать вместо новогодних передач на ТВ советские чёрно-белые "огоньки" и концерт на Донбассе
Первую советскую атомную подлодку в Кронштадте открыли для туристов
Baza: артисты извинились после того, как Путин узнал о "голой" вечеринке
Newsweek: Залужный потребовал больше помощи на фоне поражений ВСУ
Врач Хисамов рассказал, что делать при ожогах петардой: чистая вода или влажная ткань

Патчи для глаз: для чего нужны и как правильно пользоваться

1:58
Красота

Патчи для глаз — это специальные маски, наполненные мощными сыворотками и активными ингредиентами, предназначенные для ухода за нежной кожей вокруг глаз. Эффект от их использования проявляется практически мгновенно, при этом процедура не требует сложной подготовки или профессиональных навыков. Внешне патчи могут быть схожи, однако их состав и действие могут существенно различаться.

Патчи для глаз: для чего нужны и как правильно пользоваться
Фото: Нейросеть Шедеврум

Патчи для глаз представляют собой специальные подушечки в форме капли, созданные для соответствия изгибам нижнего века. Существует множество вариантов патчей, отличающихся основой, композицией, формой выпуска и целевым воздействием.

Эти продукты, как правило, действуют как средства для экстренного ухода, эффективно справляясь с ситуационными проблемами, такими как отеки или неотложная необходимость в улучшении состояния кожи. Секрет их быстрого действия заключается в насыщенных сыворотках или эссенциях, обогащенных витаминами и минералами.

Процесс использования патчей не требует сложной подготовки:

  • Очистите кожу и снимите макияж.
  • Откройте упаковку с патчами и аккуратно нанесите их под глаза.
  • Равномерно распределите подушечку, обеспечив тесное прилегание к коже.
  • Следуйте указаниям по времени экспозиции, обычно не более 15 минут.
  • Аккуратно снимите патчи, двигаясь от носа к вискам, и вбейте оставшуюся сыворотку в кожу.

Процедуру можно проводить в любое время суток. Важно учесть состав патчей при выборе времени применения, а при использовании определенных компонентов, таких как витамин C или ретинол, рекомендуется проводить процедуру вечером и использовать дневной крем с SPF для век в течение дня. Патчи не ограничивают движения, поэтому их можно использовать в повседневной жизни.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Соседов назвал главную ошибку гостей вечеринки Ивлеевой

Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.

Соседов назвал главную ошибку гостей вечеринки Ивлеевой
Киркорова, посетившего вечеринку Ивлеевой, решили убрать из шоу "Маска"
Киркорова, посетившего вечеринку Ивлеевой, решили убрать из шоу "Маска"
Перемены в статусе: Анастасия Ивлеева уходит с поста амбассадора МТС
Захотелось вкусного десерта: сделайте за пять минут торт со сметаной и фруктами без выпечки
Ни Зеленский, ни Залужный не будут управлять Украиной. Она закончилась Любовь Степушова Ударный флот НАТО пойдёт к Крыму мимо конвенции Монтрё Олег Володин Сводка боевых действий специальной военной операции на 26 декабря Дмитрий Плотников
Настя Ивлеева в соцсети восстановила антивоенные посты
Виктория Дайнеко рассказала, как соседи отравляют ей жизнь и дочери
Пирог-пятиминутка: выручит, когда нужен десерт к чаю
Пирог-пятиминутка: выручит, когда нужен десерт к чаю
Последние материалы
Патчи для глаз: для чего нужны и как правильно пользоваться
Шукшина призвала показать вместо новогодних передач на ТВ советские чёрно-белые "огоньки" и концерт на Донбассе
Первую советскую атомную подлодку в Кронштадте открыли для туристов
Врач Хисамов рассказал, что делать при ожогах петардой: чистая вода или влажная ткань
Newsweek: Залужный потребовал больше помощи на фоне поражений ВСУ
Baza: артисты извинились после того, как Путин узнал о "голой" вечеринке
Песков прокомментировал возможное выделение Киеву 20 миллиардов евро
Диетолог Редина рассказала, чем можно заменить хлеб в рационе
Адвокат Сенина оценила возможность отсудить у Ивлеевой миллиард моральной компенсации
5 лучших новогодних ретро-фильмов 80-х годов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников