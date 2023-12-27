Праймеры для макияжа: какой выбрать и как правильно использовать

2:01 Your browser does not support the audio element. Красота

В мире косметики праймеры занимают важное место среди средств для фиксации макияжа, выравнивания тона кожи и устранения мелких недостатков. Праймер — это косметическое средство, выполняющее роль основы перед нанесением макияжа. Его главная задача — создать идеальное "холст" для декоративной косметики и обеспечить стойкость макияжа. Состав праймеров может включать цветные пигменты, но их основная функция заключается в подготовке кожи.

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Эксперты отмечают, что праймеры и консилеры — разные продукты, несмотря на то, что они используются перед нанесением тонального средства. Праймер создает основу для макияжа, в то время как консилер используется для цветокоррекции отдельных участков кожи.

Дерматолог Елена Аношина рекомендует избегать частого использования праймеров в жаркую погоду, особенно при наличии проблем с кожей. В таких случаях предпочтительно использовать термальную воду и крем с SPF-защитой. Однако, пользоваться праймерами с ультрафиолетовыми фильтрами рекомендуется как зимой, так и летом.

Процесс применения праймера включает в себя следующие шаги:

Очистите кожу перед нанесением праймера.

Используйте привычные средства ухода: тоник, сыворотку или крем.

Дождитесь полного впитывания увлажняющего средства.

Нанесите небольшое количество праймера на лицо и равномерно распределите.

При наличии ультрафиолетовых фильтров в праймере, его использование рекомендуется как летом, так и зимой.

Эксперт Яна Николаюк подчеркивает важность избегания избыточного использования праймера при сильном потоотделении, чтобы предотвратить его растекание. Нанесение средства можно осуществлять пальцами или кистью, а соблюдение меры в использовании праймера — ключевой момент.