Кому подходит стрижка каскад и как ее сделать: советы стилистов

1:45 Your browser does not support the audio element. Красота

Возвращается в тренд стрижка каскад, обладающая универсальностью и возможностью выделить индивидуальность через разнообразие стилей и причесок. Эта популярная женская стрижка характеризуется постепенным переходом длины волос в несколько слоев, отличаясь от другой известной стрижки — лесенки.

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Стрижка каскад приобрела популярность благодаря панк-культуре в 1970-х, когда Видал Сассун создал объемную стрижку с постепенными слоями. В 1980-х Джейн Фондa внесла свой вклад в популяризацию каскада, а в 1990-х Дженнифер Энистон стала его символом, особенно после сериала "Друзья". В наши дни знаменитости, такие как Джессика Альба, Ева Лонгория и Скарлетт Йоханссон, поддерживают тренд на стрижку каскад.

Каскад подходит для разных типов лиц, и правильно подобранные вариации могут подчеркнуть индивидуальные черты:

Овальное лицо: подходят различные вариации каскада, включая классику, асимметрию и рваный каскад.

Круглое лицо: рекомендуется выбирать асимметричный или удлиненный каскад, избегая коротких прядей у щек.

Квадратное лицо: рекомендуется асимметричный удлиненный каскад с косой пробор, а также варианты с рваным контуром и текстурированными прядями.

Треугольное лицо: подходят асимметрия, неровный контур, прямая удлиненная челка и косые пряди.

Прямоугольное лицо: подходит любой вариант каскада, главное, чтобы он сочетался с прямой челкой или челкой на две стороны, не выше уровня бровей.