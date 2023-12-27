Что такое кушон и как им пользоваться - советы экспертов

1:15 Your browser does not support the audio element. Красота

Различные типы кушонов, такие как тональные основы, румяна и хайлайтеры, предоставляют простой и экономичный способ создания мейкапа. Однако дерматологи предупреждают о необходимости правильного ухода и хранения, чтобы избежать размножения микробов, что может негативно сказаться на состоянии кожи.

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Кушон представляет собой форму декоративной косметики, где асептический спонж пропитан жидким составом. Внешне они могут выглядеть как коробочка или стик. В комплекте с кушоном обычно идут мелкопористая губка и вторая для нанесения. Применение кушона требует предварительной очистки кожи и использования питательного крема.

Нанесение основы-кушона выполняется похлопывающими движениями с использованием спонжа или аппликатора. Можно создать более плотное покрытие, добавляя второй слой. Для сложных областей, таких как под глазами, спонж можно сложить или обернуть вокруг пальца. После нанесения можно использовать пушистую кисть с пудрой для закрепления результата. Кушоны также могут применяться на губы, создавая естественный макияж.