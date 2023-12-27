Лисьи глазки: как нарисовать и как получить долгосрочный эффект

0:54 Your browser does not support the audio element. Красота

Методы достижения эффекта "лисьих глазок" включают малоинвазивные процедуры, такие как инъекции или нити, а также хирургические вмешательства. Среди малоинвазивных методов выделяют инъекции или использование нитей.

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Эндоскопическая подтяжка бровей — это хирургическая процедура, при которой создаются небольшие разрезы за линией роста волос, через которые вводится эндоскоп с камерой для подтяжки тканей лба. Также используется блефаропластика с кантопексией, которая включает удаление лишней кожи вокруг глаз для достижения лифтинг-эффекта. При этом такие хирургические вмешательства гарантируют долгосрочный результат.

Кроме того, возможен вариант самостоятельного создания эффекта "лисьих глазок" с использованием специальных тейпов, которые натягивают виски и поднимают глаза.