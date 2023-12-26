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Химическая завивка волос — все плюсы и минусы, виды и правила ухода

2:11
Красота

Химическая завивка волос — это эффективный метод создания долговременных локонов или завитков без ежедневного ухода. Применение химических составов изменяет структуру волос, обеспечивая стойкий результат. Несмотря на современные технологии, волосы все равно подвергаются травматическим воздействиям, и после проведения химии требуется время для восстановления. В статье рассматриваются виды химических завивок, их плюсы и минусы, а также дается рекомендации по уходу за волосами до и после процедуры.

Химическая завивка волос — все плюсы и минусы, виды и правила ухода
Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Химическая завивка волос, также известная как перманентная завивка, предоставляет возможность создать кудри, завитки или волны с долгосрочным эффектом, не требующим ежедневной укладки. Этот метод осуществляется с использованием специальных химических агентов, разрушающих и затем закрепляющих структуру волоса. Метод разработан более ста лет назад Карлом Людвигом Несслером и с тех пор претерпел множество изменений.

Современные химические завивки делятся на горячие и холодные, а также на более щадящие виды, такие как биозавивка или цифровые методы. Несмотря на разнообразие методов, принцип действия остается неизменным: химические вещества ослабляют дисульфидные связи в волосах, а бигуди формируют новую завивку, закрепляемую нейтрализатором.

Плюсы химической завивки включают в себя долгосрочный результат, вариативность завитка и доступность процедуры. Однако есть и минусы, такие как ограничения по здоровью, повреждение волос и возможные раздражения. Виды химических завивок различаются по составу, включая щелочные, кислотные, нейтральные и биозавивки.

Уход за волосами до и после химической завивки играет важную роль в сохранении их здоровья. Использование кондиционера не менее двух раз в неделю и следование рекомендациям мастера помогут укрепить волосы, предотвратить их истощение и сохранить стойкий результат химической завивки.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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