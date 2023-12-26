Химическая завивка волос — все плюсы и минусы, виды и правила ухода

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Химическая завивка волос — это эффективный метод создания долговременных локонов или завитков без ежедневного ухода. Применение химических составов изменяет структуру волос, обеспечивая стойкий результат. Несмотря на современные технологии, волосы все равно подвергаются травматическим воздействиям, и после проведения химии требуется время для восстановления. В статье рассматриваются виды химических завивок, их плюсы и минусы, а также дается рекомендации по уходу за волосами до и после процедуры.

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Химическая завивка волос, также известная как перманентная завивка, предоставляет возможность создать кудри, завитки или волны с долгосрочным эффектом, не требующим ежедневной укладки. Этот метод осуществляется с использованием специальных химических агентов, разрушающих и затем закрепляющих структуру волоса. Метод разработан более ста лет назад Карлом Людвигом Несслером и с тех пор претерпел множество изменений.

Современные химические завивки делятся на горячие и холодные, а также на более щадящие виды, такие как биозавивка или цифровые методы. Несмотря на разнообразие методов, принцип действия остается неизменным: химические вещества ослабляют дисульфидные связи в волосах, а бигуди формируют новую завивку, закрепляемую нейтрализатором.

Плюсы химической завивки включают в себя долгосрочный результат, вариативность завитка и доступность процедуры. Однако есть и минусы, такие как ограничения по здоровью, повреждение волос и возможные раздражения. Виды химических завивок различаются по составу, включая щелочные, кислотные, нейтральные и биозавивки.

Уход за волосами до и после химической завивки играет важную роль в сохранении их здоровья. Использование кондиционера не менее двух раз в неделю и следование рекомендациям мастера помогут укрепить волосы, предотвратить их истощение и сохранить стойкий результат химической завивки.