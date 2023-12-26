Стрелки на глазах: какие выбрать и как правильно нарисовать

1:36 Your browser does not support the audio element. Красота

Стрелки на веках являются одним из актуальных трендов макияжа в 2023 году, подходящих для всех. Эксперты-визажисты делятся советами по выбору формы и способа нанесения стрелок в зависимости от индивидуальных особенностей глаз.

Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

Для создания стрелок используют различные средства: подводку для тонких и контрастных линий, карандаш для век для более удобного рисования, и тени для создания мягких и растушеванных стрелок.

Существует несколько видов стрелок, которые можно выбирать в зависимости от формы глаз, предпочтений и ситуации. Эксперты отмечают, что на пике популярности сейчас стрелки, визуально вытягивающие глаза, также популярны графичные, цветные и необычные стрелки.

Для того чтобы освоить рисование стрелок, рекомендуется проводить тренировки перед большим зеркалом, чтобы более детально рассмотреть нюансы и достичь симметрии. Эксперты также советуют начинать с классического варианта стрелок перед переходом к более сложным. Подготовка к рисованию стрелок включает в себя очистку кожи, применение увлажняющих средств и, при необходимости, тонирование. Инструкция по созданию стрелок включает в себя использование праймера, рисование тонкой линии-хвостика от внешнего уголка глаза, подчеркивание века и соединение линии с внутренним уголком глаза. Завершается макияж накраской ресниц тушью и фиксацией с помощью спрея-праймера.