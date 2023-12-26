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Удержать влагу. Специалист объяснила, что нужно делать зимой после горячей ванны

1:48
Красота

Косметолог, врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала, почему после горячей ванны в зимнее время года нужно особенно тщательно ухаживать за кожей.

Удержать влагу. Специалист объяснила, что нужно делать зимой после горячей ванны
Фото: https://img2.gorod.lv/images/news_item_in_cifs/pic/269405/big/goryachaya_voda.jpg?v=1463596675

Когда на улице мороз, мёрзнут ноги и вообще некомфортно, хочется согреться в горячей ванне. А для пущего удовольствия в воду добавить ароматическую соль и масла, а также другие всевозможные расслабляющие приятности. Увлажнение кожи — главная процедура после горячей воды, говорит эксперт Pravda.Ru.

"Высыхает кожа. Вода очень сильно сушит, а горячая вода — особенно. Моемся и мажем себя увлажняющим кремом, желательно даже не кремом обычным, а эмолиентом — это средство, которое защищает кожу, предотвращает смывание и восстанавливает защитный гидролипидный слой кожи. Увлажняющие средства после ванны обязательно наносить на тело, на голени. На голени вообще обязательно, особенно зимой. Они практически у всех шелушатся", — даёт совет врач.

Некоторым любителям расслабиться на водных процедурах, по мнению Татьяны Егоровой, нужно соблюдать осторожность.

"Единственное, надо быть осторожным людям, у которых хроническая венозная недостаточность, это не очень хорошо для вен, и людям, которые страдают розацеей. Потому что розацеа усугубляется в горячих ваннах и в банях. Розацеа — это покраснение кожи, это именно ангионевроз сосудов. Это сосудистое заболевание", — предупреждает специалист.

В целом, ограничений по количеству приёма горячих ванн нет, считает доктор. И добавляет — лучше греться и кайфовать, чем мерзнуть и болеть.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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