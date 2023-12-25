От чёрных точек поможет избавиться простая маска

1:50 Your browser does not support the audio element. Красота

Активированный уголь представляет собой мощный природный адсорбент, способный эффективно очищать проблемную кожу. В сочетании с желатином он становится одним из наиболее эффективных средств против чёрных точек.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Приготовление этой маски не представляет труда. Помимо основных компонентов рекомендуется добавить голубую глину, которая придаёт коже свежий оттенок и улучшает метаболизм. Дзен-канал "Советы Красоты" опубликовал рецепт.

Для приготовления средства потребуются:

1 таблетка активированного угля.

5 г желатина (чайная ложка).

5 г голубой глины.

15 мл молока.

Приготовление:

1. Измельчите таблетку угля. Если у вас капсулы, просто откройте их и высыпьте содержимое в подходящую ёмкость.

2. Смешайте уголь с желатином и глиной. Подогрейте молоко немного. Дайте желатину набухнуть, подождав 15-20 минут.

3. Создайте водяную баню. Поставьте на плиту кастрюльку с водой и поместите в неё ёмкость с будущей маской. Подогревайте смесь до полного растворения компонентов.

4. Дайте маске остыть и начинайте наносить слоями. Каждый следующий наносите, когда предыдущий подсохнет. Нанесите три слоя маски.

5. Через 20 минут осторожно удалите высохшую пленочку, двигаясь вверх. Смойте лицо прохладной водой. Ваша кожа станет значительно чище, чёрные точки исчезнут.

Можете использовать маску по необходимости, а вместо молока по желанию применять отвар ромашки или календулы в том же количестве.

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