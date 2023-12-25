Активированный уголь представляет собой мощный природный адсорбент, способный эффективно очищать проблемную кожу. В сочетании с желатином он становится одним из наиболее эффективных средств против чёрных точек.
Приготовление этой маски не представляет труда. Помимо основных компонентов рекомендуется добавить голубую глину, которая придаёт коже свежий оттенок и улучшает метаболизм. Дзен-канал "Советы Красоты" опубликовал рецепт.
Для приготовления средства потребуются:
Приготовление:
1. Измельчите таблетку угля. Если у вас капсулы, просто откройте их и высыпьте содержимое в подходящую ёмкость.
2. Смешайте уголь с желатином и глиной. Подогрейте молоко немного. Дайте желатину набухнуть, подождав 15-20 минут.
3. Создайте водяную баню. Поставьте на плиту кастрюльку с водой и поместите в неё ёмкость с будущей маской. Подогревайте смесь до полного растворения компонентов.
4. Дайте маске остыть и начинайте наносить слоями. Каждый следующий наносите, когда предыдущий подсохнет. Нанесите три слоя маски.
5. Через 20 минут осторожно удалите высохшую пленочку, двигаясь вверх. Смойте лицо прохладной водой. Ваша кожа станет значительно чище, чёрные точки исчезнут.
Можете использовать маску по необходимости, а вместо молока по желанию применять отвар ромашки или календулы в том же количестве.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.