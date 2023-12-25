Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владимир Путин в шутку попросил Лукашенко поставить в Россию куриные яйца
В Китае владелец пельменной выбил зубы клиенту за добавление уксуса в еду
Нефрологи назвали пять симптомов больных почек
Ученые обнаружили пользу трехминутных упражнений под ритмичную музыку для мозга
13-летняя блогерша Милана Хаметова купила трехэтажный особняк
Дизайнер Мария Цигаль обвинила Ивлееву в желании "хайпануть" на вечеринке
"За рулем": для прогрева автомобиля можно использовать утеплитель для труб
Бывшую российскую фигуристку Губанову назвали спортсменкой года в Грузии
В Петербурге суд отправил женщину в психбольницу за фейки о ВС РФ

От чёрных точек поможет избавиться простая маска

1:50
Красота

Активированный уголь представляет собой мощный природный адсорбент, способный эффективно очищать проблемную кожу. В сочетании с желатином он становится одним из наиболее эффективных средств против чёрных точек. 

От чёрных точек поможет избавиться простая маска
Фото: Нейросеть Шедеврум

Приготовление этой маски не представляет труда. Помимо основных компонентов  рекомендуется добавить голубую глину, которая придаёт коже свежий оттенок и улучшает метаболизм. Дзен-канал "Советы Красоты" опубликовал рецепт.

Для приготовления средства  потребуются:

  • 1 таблетка активированного угля.
  • 5 г желатина (чайная ложка).
  • 5 г голубой глины.
  • 15 мл молока.

Приготовление: 

1. Измельчите таблетку угля. Если у вас капсулы, просто откройте их и высыпьте содержимое в подходящую ёмкость.

2. Смешайте уголь с желатином и глиной. Подогрейте молоко немного. Дайте желатину набухнуть, подождав 15-20 минут.

3. Создайте водяную баню. Поставьте на плиту кастрюльку с водой и поместите в неё ёмкость с будущей маской. Подогревайте смесь до полного растворения компонентов.

4. Дайте маске остыть и начинайте наносить слоями. Каждый следующий наносите, когда предыдущий подсохнет. Нанесите три слоя маски.

5. Через 20 минут осторожно удалите высохшую пленочку, двигаясь вверх. Смойте лицо прохладной водой. Ваша кожа станет значительно чище, чёрные точки исчезнут.

Можете использовать маску по необходимости, а вместо молока по желанию применять отвар ромашки или календулы в том же количестве.

Достали комедоны? Исключи эти продукты и угри пройдут навсегда
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В "Голубом огоньке" покажут кадры с шабаша Ивлеевой?

Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.

Никита Михалков предложил в "Голубом огоньке" показать кадры с шабаша Ивлеевой
Киркорову не разрешили выйти на сцену МХАТ имени Горького
Киркорову запретили выступать в театре МХАТ им. Горького
Три главные ошибки водителей при запотевании окон в автомобиле
Галкин показал романтический ужин с Пугачёвой в честь свадебной годовщины
Удары по мостам на Украине: взвешиваем все "за" и "против" Дмитрий Плотников Албания и Италия договариваются по приёму мигрантов Михаил Плисюк Мигранты в России: приезжие работники попали под особое внимание Алексей Гончаров
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
Он красив и еще выделяет яд для грызунов: посадите этот цыеток у себя на участке
Песков расспросил у Киркорова про "шабаш у Ивлеевой"
Песков расспросил у Киркорова про "шабаш у Ивлеевой"
Последние материалы
Ученые обнаружили пользу трехминутных упражнений под ритмичную музыку для мозга
13-летняя блогерша Милана Хаметова купила трехэтажный особняк
Удары по мостам на Украине: взвешиваем все "за" и "против"
Дизайнер Мария Цигаль обвинила Ивлееву в желании "хайпануть" на вечеринке
Сотни иностранных видеоигр получили разрешение на выпуск в Китае
"За рулем": для прогрева автомобиля можно использовать утеплитель для труб
Бывшую российскую фигуристку Губанову назвали спортсменкой года в Грузии
В Петербурге суд отправил женщину в психбольницу за фейки о ВС РФ
Врачи назвали пять мифов о шизофрении, в которые все верят
48-летнего Шуру экстренно госпитализировали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников