Простое средство из аптеки может стать крайне эффективным для роста волос. Речь о никотиновой кислота.
Средство содержит витамин РР, который активизирует кровоснабжение сосудов кожи головы. Эта кислота "пробуждает" луковицы, и рост волос улучшается. Вместе с тем появляется густота, которой часто не хватает. Кроме того, можно будет заметить блеск на волосах. Результат появляется после курса применения никотиновой кислоты. Этим лайфхаком поделился блок strana_livehack в Instagram*.
Применение
Взять ампулу со средством, нанести жидкость на волосы по проборам. Не смывать. Использовать одни раз в 3 дня. Рекомендуемый курс: 14 процедур.
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