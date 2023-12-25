С помощью этого средства можно получить шикарную шевелюру

0:54 Your browser does not support the audio element. Красота

Простое средство из аптеки может стать крайне эффективным для роста волос. Речь о никотиновой кислота.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Средство содержит витамин РР, который активизирует кровоснабжение сосудов кожи головы. Эта кислота "пробуждает" луковицы, и рост волос улучшается. Вместе с тем появляется густота, которой часто не хватает. Кроме того, можно будет заметить блеск на волосах. Результат появляется после курса применения никотиновой кислоты. Этим лайфхаком поделился блок strana_livehack в Instagram*.

Применение

Взять ампулу со средством, нанести жидкость на волосы по проборам. Не смывать. Использовать одни раз в 3 дня. Рекомендуемый курс: 14 процедур.

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Как использовать НИКОТИНОВУЮ КИСЛОТУ для роста волос