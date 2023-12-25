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Маска для лица на основе яйца даст омолаживающий эффект

1:33
Красота

В народной медицине и сфере косметологии существует множество рецептов, способствующих сохранению молодости и красоты кожи лица. Один из широко распространенных и эффективных методов — использование маски на основе яичного белка.

Маска для лица на основе яйца даст омолаживающий эффект
Фото: Нейросеть Шедеврум

Она пользуется популярностью не только благодаря своей эффективности, но и доступности. Положительные изменения в состоянии кожи лица заметны уже после первого применения. Эффективность маски обусловлена наличием в яичном белке множества витаминов и протеинов, оказывающих лифтинговое воздействие на кожу, придавая ей молодость и разглаживая морщины.

Микроэлементы помогают увлажнить и насытить кожу. Кроме того, яичный белок действует как естественный пилинг, эффективно очищая поры, при этом не повреждая кожу лица.

Белок, помимо своих питательных свойств, обладает осветляющим эффектом и успокаивает раздражённую кожу, предотвращая появление прыщей или угрей. Маска также эффективна в борьбе с чёрными точками, так как помогает не только очистить поры, но и сузить их, пишет Дзен-канал "Советы Красоты".

Нужно взять одно сырое яйцо, отделить белок и взбить его в пену. Нанесите его на лицо с помощью ватного тампона и оставьте на коже лица на 7-10 минут. Белок должен высохнуть, образуя плёнку. Смойте маску теёплой или прохладной водой.

Простейшая маска для лица. Супер Эффект
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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