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Нужно ли мыть голову перед походом в парикмахерскую

1:35
Красота

Вопрос о том, нужно ли мыть волосы перед походом в салон, актуален каждый раз и может вызывать затруднения. Ответ зависит от нескольких факторов, в том числе от политики конкретного салона.

Нужно ли мыть голову перед походом в парикмахерскую
Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В большинстве салонов мытье головы является обязательным этапом перед стрижкой. Политика салона может предусматривать как дополнительную плату за эту услугу, так и включение ее в общую стоимость стрижки. Решение о том, мыть голову перед походом в салон или нет, зависит от этих условий.

Если мытье головы в салоне предусмотрено за дополнительную плату, вымывание волос дома может сэкономить мастеру время и клиенту деньги. В таком случае рекомендуется прийти на стрижку с чистыми волосами, не используя стайлинговые средства и укладку.

Если услуга мытья головы включена в стоимость стрижки, можно принять решение мыть голову перед походом в салон или нет. Это зависит от комфорта клиента с "несвежей" укладкой. Если чувствуете дискомфорт, вымойте волосы перед визитом к мастеру, иначе приходите с "несвежей" укладкой.

Отдельная ситуация возникает при окрашивании волос. Если планируется обесцвечивание, рекомендуется вымыть голову за 2-3 дня до похода в салон без использования кондиционера и стайлинговых средств. Это связано с тем, что обесцвечивание является агрессивной процедурой, и себум на коже головы служит естественной защитой от воздействия краски.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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