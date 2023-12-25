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Как ровно накрасить губы красной помадой

1:41
Красота

Сезон корпоративов уже на подходе, и красная помада может стать вашим непременным спутником в новогоднем образе. Однако нанесение её может вызывать определённые трудности. В этой статье мы собрали несколько советов, которые помогут вам достичь идеального результата, сравнимого с профессиональным макияжем.

Как ровно накрасить губы красной помадой
Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

Обозначьте правильный контур губ: подводите губы вдоль анатомического контура, ориентируясь на самую выпуклую часть губ. Это создаст визуальный эффект пухлых губ, сохраняя природный вид.

Выберите подходящий оттенок: поиск идеального красного оттенка может быть сложным, но для нас ключевое правило — предпочтение оттенкам с холодным подтоном. Этот оттенок делает зубы белее, а макияж выглядит более благородно.

Нанесите помаду с умом: для идеального покрытия используйте три продукта: карандаш, помаду и консилер. Прокрасьте контур губ карандашом, затем нанесите помаду синтетической кистью для аккуратности. Также можно использовать тинт или конкрит для большей стойкости.

Используйте консилер для завершения: пройдитесь светлым консилером по внешнему контуру губ, чтобы сделать границы более четкими и исправить неровности. Этот шаг также поможет скрыть покраснения на коже, что особенно важно, учитывая, что красная помада может их подчеркивать.

Следуя этим советам, вы сможете создать идеальный макияж губ, подчеркнув свой образ и добавив немного яркости в праздничный сезон.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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