Что такое постакне и как с ним бороться

2:01 Your browser does not support the audio element. Красота

Застойные пятна и постакне часто становятся вызовом для нашей кожи. Дерматовенеролог и основатель Artleo Clinic, Екатерина Васильева, раскрывает сущность постакне и делится советами по борьбе с ними.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Что такое постакне?

Постакне представляет собой рубцовую ткань, оставшуюся после заживления воспалительных элементов, таких как акне. Гнойное содержимое воспалений может разъедать ткань, формируя рубец.

Застойные пятна и постакне — одно и то же?

Постакне представляет рубцовую ткань, тогда как застойное пятно формируется после заживления воспалительного элемента без образования рубца. Застойное пятно обусловлено сосудистым компонентом и может проявляться красно-синим оттенком.

Причины появления постакне

Постакне возникает после воспалений, таких как акне или прыщи. Гнойное содержимое пустулы разъедает дермальный слой, образуя рубцовую ткань.

Может ли постакне пройти самостоятельно?

Нет, постакне не исчезает само по себе. Застойные пятна, часто путаемые с постакне, могут рассосаться со временем.

Как избавиться от постакне?

Традиционные методы, такие как лазерная шлифовка, могут быть слишком агрессивными. В настоящее время популярны RF-терапия и коллаген-терапия. RF-терапия поднимает ткани снизу вверх, стимулируя производство коллагена и вводя коллагеностимулятор в рубец для коррекции.

Как предотвратить появление постакне?

Эффективная гигиена и предотвращение образования рубцов начинаются с раннего выявления акне. При первых признаках следует обратиться к дерматологу или косметологу для предотвращения образования рубцов.

Рубцовая ткань легче поддается коррекции, когда она свежая, поэтому раннее лечение постакне существенно облегчит процесс коррекции.