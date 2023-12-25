Что такое постакне и как с ним бороться

Застойные пятна и постакне часто становятся вызовом для нашей кожи. Дерматовенеролог и основатель Artleo Clinic, Екатерина Васильева, раскрывает сущность постакне и делится советами по борьбе с ними.
Постакне представляет собой рубцовую ткань, оставшуюся после заживления воспалительных элементов, таких как акне. Гнойное содержимое воспалений может разъедать ткань, формируя рубец.
Постакне представляет рубцовую ткань, тогда как застойное пятно формируется после заживления воспалительного элемента без образования рубца. Застойное пятно обусловлено сосудистым компонентом и может проявляться красно-синим оттенком.
Постакне возникает после воспалений, таких как акне или прыщи. Гнойное содержимое пустулы разъедает дермальный слой, образуя рубцовую ткань.
Нет, постакне не исчезает само по себе. Застойные пятна, часто путаемые с постакне, могут рассосаться со временем.
Традиционные методы, такие как лазерная шлифовка, могут быть слишком агрессивными. В настоящее время популярны RF-терапия и коллаген-терапия. RF-терапия поднимает ткани снизу вверх, стимулируя производство коллагена и вводя коллагеностимулятор в рубец для коррекции.
Эффективная гигиена и предотвращение образования рубцов начинаются с раннего выявления акне. При первых признаках следует обратиться к дерматологу или косметологу для предотвращения образования рубцов.
Рубцовая ткань легче поддается коррекции, когда она свежая, поэтому раннее лечение постакне существенно облегчит процесс коррекции.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.