Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Купленный грунт для для рассады важно правильно подготовить
Что такое постакне и как с ним бороться
Ученые сравнили вред организму от разных способов употребления алкоголя
Продажи новогодних туров за рубеж выросли на 15-30%
Американские ученые нашли путь к термоядерной энергии
Востоковед Долгов: России будет вести переговоры с Ираном и ОАЭ по островам в Персидском заливе
Инцидент с охранником: адвокат Киркорова опровергает обвинения и обвиняет в попытке очернения
Трагическая судьба предпринимателя из Дагестана: убийство в квартире из-за долгов
Российский бренд женской одежды Solangel открыл флагманский бутик в Москве

Мастер парикмахерской рассказали, как выбрать правильную расческу по типу волос

1:34
Красота

Расческа — надежный союзник на пути к здоровым и блестящим волосам. Правильно подобранная расческа не только предотвращает повреждение структуры волос и образование секущихся кончиков, но и подчеркивает естественную текстуру волос, придавая кудрям объем или сохраняя форму прямых прядей.

Существует множество разновидностей расчесок, таких как щетка, гребень, брашинг, расческа-скелет, термобрашинг, и выбор подходящей может быть сложным. Для более ясного понимания этого мира мы обратились за советом к мастеру парикмахерской "КУЛЬТУРА" — Марии Дац.

Как выбрать расческу в зависимости от типа волос:

Кудрявые волосы: Для кудрявых волос идеальны расчески, которые не нарушают текстуру локонов, например, гребни с редкими зубьями. Также подходят расчески, предназначенные для влажных волос.
Пористые волосы: Владелицам пористых волос рекомендуется выбирать брашинг с натуральной щетиной или массажные щетки, которые бережно ухаживают за пористой структурой волос.
Прямые стекловидные волосы: Для тонких прямых волос, таких как стекловидные, подходят расчески для создания прикорневого объема или керамические брашинги, помогающие сохранить форму прядей.
Выбор расчески должен опираться на особенности ваших волос, учитывая их структуру и длину. Это позволит достичь максимального ухода и эффективного стайлинга.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
В "Голубом огоньке" покажут кадры с шабаша Ивлеевой?

Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.

Никита Михалков предложил в "Голубом огоньке" показать кадры с шабаша Ивлеевой
Галкин* показал романтический вечер с Пугачёвой: 12 лет узаконенного счастья
Галкин показал романтический ужин с Пугачёвой в честь свадебной годовщины
Три главные ошибки водителей при запотевании окон в автомобиле
Киркорову запретили выступать в театре МХАТ им. Горького
Марьинка взята, фронт ВСУ на этом участке посыпался, считают бойцы ВС РФ Любовь Степушова "Москитная логистика" ВСУ: единственный вариант, разрешённый русскими Дмитрий Плотников Памяти кинорежиссёра Виталия Мельникова: "Он любил людей и снимал народное кино" Анжела Якубовская
Он красив и еще выделяет яд для грызунов: посадите этот цыеток у себя на участке
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
Песков расспросил у Киркорова про "шабаш у Ивлеевой"
Песков расспросил у Киркорова про "шабаш у Ивлеевой"
Последние материалы
Алла Пугачева и Максим Галкин* высказались о своем браке по случаю 12-летия со дня свадьбы
Очень простой салат с крабовыми палочками и фасолью: готовится буквально за пять минут, и все в восторге!
В Кремле увидели в беспорядках в Белграде вмешательство извне
Мастер парикмахерской рассказали, как выбрать правильную расческу по типу волос
Душитель всех стараний на участке: уничтожайте этот сорняк безжалостно
Убит автор расследования о покупке тёщей Зеленского роскошной виллы на вип-курорте
М-12 "Восток": опыт строительства федеральной трассы от отечественной компании
Березовый дёготь решит пять популярных проблем на дачном участке
Полина Гагарина поделилась редким видео с 6-летней дочерью и показала ёлку
В Москве умер всемирно известный кинорежиссёр Язгельды Сеидов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников