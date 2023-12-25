Мастер парикмахерской рассказали, как выбрать правильную расческу по типу волос

1:34 Your browser does not support the audio element. Красота

Расческа — надежный союзник на пути к здоровым и блестящим волосам. Правильно подобранная расческа не только предотвращает повреждение структуры волос и образование секущихся кончиков, но и подчеркивает естественную текстуру волос, придавая кудрям объем или сохраняя форму прямых прядей.

Существует множество разновидностей расчесок, таких как щетка, гребень, брашинг, расческа-скелет, термобрашинг, и выбор подходящей может быть сложным. Для более ясного понимания этого мира мы обратились за советом к мастеру парикмахерской "КУЛЬТУРА" — Марии Дац.

Как выбрать расческу в зависимости от типа волос:

Кудрявые волосы: Для кудрявых волос идеальны расчески, которые не нарушают текстуру локонов, например, гребни с редкими зубьями. Также подходят расчески, предназначенные для влажных волос.

Пористые волосы: Владелицам пористых волос рекомендуется выбирать брашинг с натуральной щетиной или массажные щетки, которые бережно ухаживают за пористой структурой волос.

Прямые стекловидные волосы: Для тонких прямых волос, таких как стекловидные, подходят расчески для создания прикорневого объема или керамические брашинги, помогающие сохранить форму прядей.

Выбор расчески должен опираться на особенности ваших волос, учитывая их структуру и длину. Это позволит достичь максимального ухода и эффективного стайлинга.