Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аэропорт Симферополя останется закрытым до конца СВО
Группа "Самолёт" будет строить жилье в Арктике
Врач Малиновская назвала первые симптомы дефицита йода в организме
Президент Аргентины пожелал гражданам в Рождество не стать коммунистами
На востоке России тигр прогуливается между домами
Le Figaro: США пойдут на мир с Россией независимо от выборов
В России сделали фейковый сайт военкомата
Гуманитарная помощь и праздничные подарки: пятигорцы радуют земляков в селе Счастливом
Сорняк, который может заменить базилик и шпинат на кухне

5 способов удлинить ресницы

1:51
Красота

Для достижения визуальной длины ресниц без применения наращивания и ламинирования существует несколько эффективных методов:

5 способов удлинить ресницы
Фото: Нейросеть Шедеврум

Выбор правильной туши: Основное внимание следует уделить выбору туши, а именно ее щеточке. Форма и толщина щеточки напрямую влияют на конечный результат. Например, туши, обещающие удлинение ресниц, часто оснащены вытянутой конусообразной щеточкой или кисточкой с различной длиной щетинок. Эти характеристики способствуют созданию эффекта удлинения и объема.

Использование праймера для ресниц: Праймер для ресниц выступает в роли базы под тушь. Его кремово-пудровая текстура уплотняет и удлиняет волоски, увеличивая эффективность туши. Ресницы приобретают дополнительную длину и объем.

Применение правильной техники макияжа: Используйте керлер для подкрутки ресниц, придающий им визуальную длину.
Чтобы ресницы выглядели более густыми, проведите линию роста темно-коричневым карандашом для глаз и хорошо растушуйте.

Добавление пучков накладных ресниц: Накладные ресницы, особенно в виде пучков, становятся незаменимым элементом вечернего макияжа. Приклеив их в уголок глаза, можно создать эффект объемных и длинных ресниц, придавая взгляду выразительность.

Подготовка заранее: Тем, кто предпочитает долгосрочные решения, рекомендуется начать отращивание ресниц заранее. Для этого используйте репейное или касторовое масло, доступные в аптеках, либо специальные сыворотки для роста ресниц. Наносите их на линию роста перед сном, проявляя терпение. Со временем ресницы станут более густыми и плотными.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
В "Голубом огоньке" покажут кадры с шабаша Ивлеевой?

Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.

Никита Михалков предложил в "Голубом огоньке" показать кадры с шабаша Ивлеевой
Галкин* показал романтический вечер с Пугачёвой: 12 лет узаконенного счастья
Галкин показал романтический ужин с Пугачёвой в честь свадебной годовщины
Три главные ошибки водителей при запотевании окон в автомобиле
Киркорову запретили выступать в театре МХАТ им. Горького
"Москитная логистика" ВСУ: единственный вариант, разрешённый русскими Дмитрий Плотников "Бал Сатаны" Ивлеевой стал окончанием карьеры для Киркорова, Милявской и Билана Любовь Степушова Памяти кинорежиссёра Виталия Мельникова: "Он любил людей и снимал народное кино" Анжела Якубовская
Всех участников "голого шабаша" выгнать с экранов!
Песков расспросил у Киркорова про "шабаш у Ивлеевой"
Он красив и еще выделяет яд для грызунов: посадите этот цыеток у себя на участке
Он красив и еще выделяет яд для грызунов: посадите этот цыеток у себя на участке
Последние материалы
Дефицит кадров: врачи и учителя в Ставропольском крае в центре внимания
Кинокритик оценил современные ремейки советских комедий: смотрится это крайне печально
Тюменцы из жилого комплекса "Звездный городок" сделали Новогодний сюрприз своему дворнику
Сбербанк: Герман Греф предвидит снижение цен на жилье при уменьшении субсидий по ипотеке
Менеджеры люксовых отелей рассказали, что чаще крадут постояльцы
39%: таков рост цены на новостройки в Нижнем Новгороде
Нежный яблочный пирог со сметаной: прост в приготовлении и тает во рту
Как вырастить чеснок дома
Что со стола можно дать собаке безбоязненно
Челябинск выделился: здесь самый высокий рост цен на "вторичку"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников