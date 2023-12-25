5 вещей, которые нельзя делать с мокрыми волосами

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Влажные волосы — это волосы, которые более уязвимы. Когда они сухие, чешуйки кутикулы тесно прилегают друг к другу, образуя цельную структуру и защищая стержень волоса. Во время мытья головы чешуйки раскрываются, делая волосы подверженными повреждениям. Поэтому важно избегать следующих действий, пока ваши волосы мокрые:

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Растирание полотенцем: Многие пытаются ускорить сушку волос, растирая их полотенцем. Однако это может повредить волосы и создать ломкость и сухость. Лучше осторожно промокнуть волосы полотенцем, чтобы избежать излишней травмы.

Расчесывание: Влажные волосы имеют открытые чешуйки, поэтому расческа может зацепляться за них, растягивать и повреждать. Расчесывание лучше проводить, когда волосы почти полностью высохли или во время использования кондиционера, который закрывает чешуйки и обеспечивает легкое расчесывание.

Завязывание в тугой хвост: Нельзя завязывать мокрые волосы в тугие хвосты, косы или пучки, так как это может привести к растяжению и ослаблению волос. Тугие прически, в целом, могут оказывать негативное воздействие на здоровье волос, создавая сильное напряжение от корней до кончиков.

Сушка феном: Идеально сушить волосы, когда они уже подсохли. Не забывайте использовать термозащитное средство перед использованием фена, чтобы предотвратить сухость и ломкость.

Спать с мокрыми волосами: Сон с влажными волосами может вызвать перхоть, а также привести к запутыванию и деформации волос при трении о подушку.

Хотя одноразовое расчесывание мокрых волос или завязывание их в тугие хвосты может быть безвредным, регулярное повторение этих действий со временем может привести к потере блеска и ломкости волос. Рекомендуется дождаться полного высыхания волос, прежде чем приступить к расчесыванию, сушке или укладке.