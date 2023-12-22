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Что такое мьюинг: для чего, как делать и есть ли эффект

2:03
Красота

Рассматриваем влияние метода мьюинга на структуру лица и положение зубов. Мьюинг представляет собой невложное упражнение, при котором язык плотно прижимается к небу. Сторонники метода утверждают, что это может корректировать форму лица, устранять асимметрию и даже решать некоторые здоровенные проблемы. Несмотря на отсутствие определенных научных подтверждений, некоторые концепции мьюинга имеют научное обоснование.

Что такое мьюинг: для чего, как делать и есть ли эффект
Фото: Нейросеть Шедеврум

Мьюинг, предложенный английским ортодонтом Джоном Мью, направлен на коррекцию челюстно-лицевых структур с использованием специфического положения языка. В основе метода лежит убеждение, что у современных людей уменьшился размер челюстей из-за факторов окружающей среды и образа жизни. Мью считает, что правильное положение языка, дыхание через нос и правильная осанка могут достичь того же эффекта, что и хирургические вмешательства или брекеты.

Мьюинг включает упражнения, проводимые параллельно с ортотропным лечением, которое может занять около 36 месяцев. Базовые шаги включают в себя прижатие губ, установку нижних зубов немного позади верхних, прижатие языка к верхнему небу и равномерное надавливание на него. Утверждается, что регулярные тренировки мьюинга могут корректировать форму лица, позу зубов и решать проблемы с апноэ и синуситами.

Исследования подтверждают, что изменение размера челюстей у современных людей может привести к проблемам со здоровьем, таким как апноэ. Также выявлено влияние консистенции пищи на развитие рото-лицевой области. Однако реакция официального ортодонтического сообщества на методы Джона Мью неоднозначна.

Несмотря на отсутствие всеобъемлющего подтверждения эффективности мьюинга, его сторонники продолжают активно популяризировать метод, подчеркивая научные основы некоторых его принципов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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