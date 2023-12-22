Как восстановить сухие волосы: рекомендации трихолога и стилиста

1:41 Your browser does not support the audio element. Красота

Проблема сухости волос актуальна как летом, так и в холодный сезон. Эксперты подчеркивают, что основные причины — неправильный уход и воздействие различных факторов. Важно выбирать средства для ухода, соответствующие типу волос и кожи головы, поддерживать оптимальные температуры при мытье и следить за питательным режимом.

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Факторы, влияющие на сухость волос, включают дерматологические проблемы, недостаток влаги и питательных веществ в организме, а также химическое воздействие различных средств. Специалисты рекомендуют увлажнение организма, использование увлажнителей воздуха в домашних условиях и поддержание баланса питательных веществ.

Для борьбы с сухостью волос стилисты предлагают использовать термозащитные средства, умеренные температуры при использовании термоинструментов, и надежную защиту от ультрафиолета. Дополнительные советы включают подбор средств для ухода в соответствии с типом волос, регулярное использование масок и средств несмываемого ухода, а также внимательное отношение к химическим процедурам и окраске волос.

Салонный уход предоставляет эффективные процедуры для восстановления и укрепления волос, однако эксперты отмечают, что для стойкого результата часто требуется курс процедур. Экспресс-процедуры могут быть полезны в случае нехватки времени, но рекомендуется применять их в сочетании с более серьезными методами ухода. Защита волос от негативных воздействий также играет ключевую роль в предотвращении повреждений и сухости волос.