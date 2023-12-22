Специалисты рассказали, что такое тургор кожи, как его определить и повысить

3:17 Your browser does not support the audio element. Красота

Кожа человека подвергается воздействию различных факторов, в том числе тем, которые могут вызвать её сжатие или растяжение. Тургор кожи, или её упругость и эластичность, является объективным показателем способности кожи возвращаться в нормальное состояние после воздействия. С возрастом естественно происходит снижение тургора, однако на него также влияют внешние факторы, такие как экология и обезвоживание.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Для поддержания тургора кожи рекомендуется использовать различные методы. В домашних условиях важен регулярный и правильный уход, в то время как косметологическое лечение представляет собой более радикальный способ. Понимание того, что представляет собой тургор кожи, как его контролировать и улучшать, является ключевым аспектом заботы о коже.

Тургор кожи отражает общее состояние организма и имеет значение в различных ситуациях, таких как определение обезвоживания у пожилых людей, оценка косметологических процедур, заживление ожогов и мониторинг электролитного дисбаланса.

Для оценки тургора кожи используется "щипковый тест". Это дает представление о том, насколько быстро кожа возвращается в нормальное состояние после сжатия. Нормальный тургор означает, что кожа быстро восстанавливает свою упругость, в то время как сниженный тургор может свидетельствовать о проблемах, таких как обезвоживание или деградация волокон эластина.

Важно также отметить, что упругость и тургор кожи тесно связаны с уровнем гиалуроновой кислоты. С возрастом и под воздействием внешних факторов этот уровень уменьшается, что приводит к сухости, морщинам и увеличенной уязвимости кожи. Ухаживать за кожей и поддерживать её тургор можно с использованием средств, способствующих сохранению влаги и стимулирующих её естественное восстановление.

Для поддержания здоровья кожи рекомендуется соблюдать полноценный сон, осуществлять домашний уход и контролировать питание и вес. Эксперт Мария Ширшакова предлагает следующие советы для поддержания тургора кожи в домашних условиях:

Рацион:

Важно поддерживать сбалансированный рацион для эластичности и упругости кожи. Дефицит белка может снизить синтез коллагена и эластина. Рекомендуемые продукты:

Витамин C: Фрукты, овощи, цитрусовые.

Витамин E: Растительные масла, масло зародышей пшеницы, некоторые виды мяса.

Витамин D: Жирная рыба, яичный желток, продукты, обогащенные витамином D.

Полифенолы: Фрукты, напитки растительного происхождения, овощи, крупы, шоколад, бобовые.

Защита от ультрафиолета:

Долгосрочное воздействие УФ-излучения может вызвать солнечные ожоги и ухудшить состояние кожи. Рекомендуется использовать кремы и косметику с фотозащитой, особенно для чувствительной кожи. УФ-излучение разрушает коллаген, приводя к появлению морщин и потере упругости кожи.