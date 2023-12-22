Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как восстановить сухие волосы: рекомендации трихолога и стилиста
Ученые разработали методику восстановления нервов
Сын Владимира Киселева ЮрКисс пропал после заявления о завершении карьеры
Кустурица: Большая часть мира на стороне России
Открытие аэропорта Краснодара отложено как минимум до февраля
Столтенберг похвалил русскую линию обороны: "Сложно преодолеть"
Телеведущая Екатерина Андреева назвала напиток для молодости, который она пьет по утрам
Над Подольском сбит БПЛА – Собянин
Кремль опроверг версию WSJ о гибели Пригожина

Специалисты рассказали, что такое тургор кожи, как его определить и повысить

3:17
Красота

Кожа человека подвергается воздействию различных факторов, в том числе тем, которые могут вызвать её сжатие или растяжение. Тургор кожи, или её упругость и эластичность, является объективным показателем способности кожи возвращаться в нормальное состояние после воздействия. С возрастом естественно происходит снижение тургора, однако на него также влияют внешние факторы, такие как экология и обезвоживание.

Специалисты рассказали, что такое тургор кожи, как его определить и повысить
Фото: Нейросеть Шедеврум

Для поддержания тургора кожи рекомендуется использовать различные методы. В домашних условиях важен регулярный и правильный уход, в то время как косметологическое лечение представляет собой более радикальный способ. Понимание того, что представляет собой тургор кожи, как его контролировать и улучшать, является ключевым аспектом заботы о коже.

Тургор кожи отражает общее состояние организма и имеет значение в различных ситуациях, таких как определение обезвоживания у пожилых людей, оценка косметологических процедур, заживление ожогов и мониторинг электролитного дисбаланса.

Для оценки тургора кожи используется "щипковый тест". Это дает представление о том, насколько быстро кожа возвращается в нормальное состояние после сжатия. Нормальный тургор означает, что кожа быстро восстанавливает свою упругость, в то время как сниженный тургор может свидетельствовать о проблемах, таких как обезвоживание или деградация волокон эластина.

Важно также отметить, что упругость и тургор кожи тесно связаны с уровнем гиалуроновой кислоты. С возрастом и под воздействием внешних факторов этот уровень уменьшается, что приводит к сухости, морщинам и увеличенной уязвимости кожи. Ухаживать за кожей и поддерживать её тургор можно с использованием средств, способствующих сохранению влаги и стимулирующих её естественное восстановление.

Для поддержания здоровья кожи рекомендуется соблюдать полноценный сон, осуществлять домашний уход и контролировать питание и вес. Эксперт Мария Ширшакова предлагает следующие советы для поддержания тургора кожи в домашних условиях:

  • Рацион:

Важно поддерживать сбалансированный рацион для эластичности и упругости кожи. Дефицит белка может снизить синтез коллагена и эластина. Рекомендуемые продукты:

Витамин C: Фрукты, овощи, цитрусовые.
Витамин E: Растительные масла, масло зародышей пшеницы, некоторые виды мяса.
Витамин D: Жирная рыба, яичный желток, продукты, обогащенные витамином D.
Полифенолы: Фрукты, напитки растительного происхождения, овощи, крупы, шоколад, бобовые.

  • Защита от ультрафиолета:

Долгосрочное воздействие УФ-излучения может вызвать солнечные ожоги и ухудшить состояние кожи. Рекомендуется использовать кремы и косметику с фотозащитой, особенно для чувствительной кожи. УФ-излучение разрушает коллаген, приводя к появлению морщин и потере упругости кожи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Соседи обомлеют от восторга: этот дивный кустарник затмит розу и сирень

Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).

Этот дивный кустарник цветёт так, что прохожие млеют от восторга
Эти советы по уходу за спатифиллумом обеспечат ему хороший рост
Бутоны спатифиллума станут огромными, как парус корабля: простые советы по уходу обеспечат хороший рост
В стране — ближайшем союзнике Киева — предрекли крах Украины
Рассада огурцов будет мощной, если перед высадкой ее подкормить этим средством
Запад конфискует замороженные активы РФ, но не для передачи Украине Любовь Степушова Юлия Тимошенко: "Есть только два пола — мужской и женский" Дмитрий Плотников Пустые заводы и полные офисы с магазинами: где стыдятся работать россияне Олег Володин
Полезно и безумно вкусно: праздничный салат "Красная шапочка" запомнится гостям
Рассада томатов не перерастёт и не вытянется: агроном предложил хитрый метод — саженцы будут крепкими
Салат из печени трески подаём по-новому: порционно в стаканах
Салат из печени трески подаём по-новому: порционно в стаканах
Последние материалы
Ученые разработали методику восстановления нервов
Сын Владимира Киселева ЮрКисс пропал после заявления о завершении карьеры
Шольц пожалеет о попытках конфисковать активы РФ, Россия наверняка преподнесёт сюрприз
Открытие аэропорта Краснодара отложено как минимум до февраля
Телеведущая Екатерина Андреева назвала напиток для молодости, который она пьет по утрам
Над Подольском сбит БПЛА – Собянин
Кремль опроверг версию WSJ о гибели Пригожина
Шведские ученые нашли лучшую диету для диабетиков
Ужин готовится сам, пока занимаемся своими делами: сочные куриные ножки картошкой в духовке
Кинокритик о причинах пересъёмок финальных серий сериалов: нужен другой заход ко второму сезону
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников