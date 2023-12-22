Идеи подарков на Новый год: праздничные бьюти-наборы

Праздничные косметические наборы являются прекрасным и полезным подарком к Новому году как для женщин, так и для мужчин. Среди разнообразия вариантов выделены несколько категорий:
Предлагается выбирать наборы с кремами и сыворотками известных марок, таких как Anne Semonin, Evidens De Beaute или новинки, например, Skinjestique x Latte Beauty.
Косметический набор может служить дополнением к основному подарку, предоставляя возможность попробовать хиты и новинки.
В зимний период актуальными являются наборы средств для тела, направленные на увлажнение и питание кожи. Отмечаются бренды Elemis, "Л'Окситан", Ligne St Barth, Windsor's Soap.
Популярными подарками являются сеты с шампунем и кондиционером/бальзамом. Рекомендуется учесть потребности адресата и выбирать, основываясь на его предпочтениях. Davines и SmoRodina предлагают интересные варианты.
Средства для макияжа:
Новогодние сеты предоставляют возможность опробовать различные оттенки продуктов от популярных брендов, таких как Annbeauty и Erborian.
Мужчины оценят функциональные подарки, такие как средства до/после бритья. Рекомендуется обратить внимание на новинки от Geltek или набор Sesderma, содержащий лучшие продукты бренда.
Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).