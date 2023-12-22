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Идеи подарков на Новый год: праздничные бьюти-наборы

1:36
Красота

Праздничные косметические наборы являются прекрасным и полезным подарком к Новому году как для женщин, так и для мужчин. Среди разнообразия вариантов выделены несколько категорий:

Идеи подарков на Новый год: праздничные бьюти-наборы
Фото: openverse.org by franchiseopportunitiesphotos is licensed under CC BY-SA 2.0.
  • Средства для ухода за кожей лица:

Предлагается выбирать наборы с кремами и сыворотками известных марок, таких как Anne Semonin, Evidens De Beaute или новинки, например, Skinjestique x Latte Beauty.
Косметический набор может служить дополнением к основному подарку, предоставляя возможность попробовать хиты и новинки.

  • Средства для ухода за кожей тела:

В зимний период актуальными являются наборы средств для тела, направленные на увлажнение и питание кожи. Отмечаются бренды Elemis, "Л'Окситан", Ligne St Barth, Windsor's Soap.

  • Средства для ухода и стайлинга волос:

Популярными подарками являются сеты с шампунем и кондиционером/бальзамом. Рекомендуется учесть потребности адресата и выбирать, основываясь на его предпочтениях. Davines и SmoRodina предлагают интересные варианты.
Средства для макияжа:

Новогодние сеты предоставляют возможность опробовать различные оттенки продуктов от популярных брендов, таких как Annbeauty и Erborian.

  • Средства для мужчин:

Мужчины оценят функциональные подарки, такие как средства до/после бритья. Рекомендуется обратить внимание на новинки от Geltek или набор Sesderma, содержащий лучшие продукты бренда.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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