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Дизайнер интерьера: "Важно прислушиваться не к трендам, а к себе"

2:42
Красота

Главные тренды в интерьере постоянно меняются и эволюционируют, отражая меняющиеся вкусы и потребности людей. Дизайнер интерьера Ирина Макарова рассказала в комментарии для Pravda. Ru какие цвета и стили интерьера будут популярны в 2024 году.

Дизайнер интерьера: "Важно прислушиваться не к трендам, а к себе"
Фото: Соцсети

"Главный законодатель моды в цвете институт Pantone выбрал главным оттенком 2024 года оранжево-розовый оттенок и назвал его "персиковый пушок". Мы к этому прислушиваемся. Это один из таких главных явных трендов будущего года. Но также до сих пор в тренде натуральные, светлые оттенки, которые никогда не выйдут из моды, к примеру серый беж, нюдовые тона, белый, теплый белый. Также до сих пор в тренде органика, то есть это оттенки природы — зеленый, терракотовый” — поделилась дизайнер.

Эксперт отметила, что в 2024 году также будет актуален минимализм, как и сейчас, мягкие формы, лаконичные формы, обилие структур, изогнутые линии. Она также рассказала, что в этом году появится и максимализм, когда мы сможем сочетать несочетаемое, уходить от какого-либо контроля и позволять себе творить, такой подход позволяет человеку раскрывать себя. Дизайнер все-таки рекомендует больше прислушиваться к себе, чтобы пространство, действительно, отражало человека, отражало семью, которая проживает в этом доме, или конкретную личность, чтобы каждая деталь имела смысл для этих людей. Также не стоит следовать слепо исключительно трендовым направлениям, которые создают эксперты, либо мебельные корпорации, индустрия.

"Просто когда человек исключительно следует трендам, он себя в некую ловушку загоняет. Потому что тренды — это вещь непостоянная. Они, как правило, держатся несколько лет, потом сменяются новыми трендами. И в итоге человек, который сделал себе ремонт 5 лет назад, понимает, что его интерьер уже устарел и, наверное, пора делать следующее изменение” — рассказала Ирина Макарова.

Эксперт отметила также в плане декора текстурированную живопись, минималистичные картины, абстракционизм, гипсовые картины. Гибкие линии, изогнутые формы, круглая мебель — это то, что сейчас отличает 2023-2024 годы от предыдущих.

Дизайнер также уверена, что популярность экологичных материалов и предметов декора будет только расти.

Автор Лариса Соколова
Лариса Соколова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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