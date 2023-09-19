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Нутрициолог рассказала, какие витамины нужны для кожи лица

1:35
Красота

Все проблемы с кожей — это отражение скрытых процессов кишечника. Наш организм старается просигнализировать о том, что внутри есть проблемы. Розацеа, акне, экзема, дерматит, гнойные воспаления — такую реакцию на кожу даст скрытая аллергия на какой-то пищевой продукт или проявление паразитоза, рассказывает читателям Pravda. Ru нутрициолог Анастасия Костомаха.

Нутрициолог рассказала, какие витамины нужны для кожи лица
Фото: openverse

"Вместе с внешним лечением кожи важно наладить микрофлору кишечника и погасить воспаление, иначе эффект будет временным или вовсе незаметным. Я рекомендую в первую очередь сдавать общий анализ крови на железо, гемоглобин и ферритин, чтобы установить наличие анемии. Шелушение кожи в этом случае не сопровождается зудом и покраснением. Терапия анемии длится от 3 месяцев, любая краткосрочная терапия тут же "уронит” железо до изначальных низких значений", — советует эксперт.

Дефицит витаминов А, Е, В3 (никотиновая кислота), Д, а также цинка очень часто дает именно сухую растрескавшуюся кожу, особенно на лице. Важно постоянно контролировать уровень этих показателей в крови и восполнять дефициты вовремя, еще до того, как организм стал подавать сигнал SOS через шелушение кожи.

На период терапии лучше отказаться от применения косметики, в составе которой есть:

  • спирт,
  • АНА-кислоты,
  • ретиноиды и любой ароматизатор.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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