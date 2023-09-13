Эксперт по стилю назвала трендовые прически этого сезона

0:56 Your browser does not support the audio element. Красота

13 сентября отмечается Всемирный день парикмахера, что дает отличный повод задуматься о смене прически. Натали Богданова, эксперт по имиджу и стилю, делится модными тенденциями на этот сезон.

Фото: Openverse

Один из ведущих трендов этого года — сочетание выбритых висков с длинными волосами. Еще одним важным стилем является каре, которое может иметь разную длину и форму. Третьим трендом является очень короткая челка, но это подходит не всем. Главное, что стоит отметить в этом сезоне, — это возвращение аккуратных стрижек и причесок, близких к классике. Забудьте о неровных линиях и выпадающих волосах. Если у вас мелкие черты лица, то обратите внимание на стрижку "Шапочка", которая была популярна в 90-е годы и снова востребована сегодня, сообщает Вечерняя Москва.

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