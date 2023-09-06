Трихолог назвала главное преимущество рыжих волос: долго не седеют

1:11 Your browser does not support the audio element. Красота

Трихолог и дерматолог Наталия Жовтан рассказала об основном преимуществе, которым могут похвастать обладатели рыжих волос.

Фото: openverse.org

По словам специалиста, рыжие волосы седеют намного позже, чем у тех, кто имеет светлую или тёмную шевелюру. Так происходит из-за конструктивных особенностей волос этого оттенка, пишет Газета.Ru.

"Рыжие волосы дольше не поддаются седине. Они более толстые в сравнении с русыми или светлыми волосами, и пигмент феомеланин максимально плотно содержится в стержне. Конечно, рыжие волосы со временем тоже меняют цвет, но они становятся более светлыми", — объяснила Наталия Жовтан.

Трихолог напомнила, что на волосах тёмных оттенков седина выглядит заметнее, так как выработка эумеланина — специального меланина, который дарит человеку тёмный цвет волос, — с возрастом значительно замедляется.

Однако в отличие от волос, кожа у рыжеволосых людей более тонкая и уязвимая к воздействию ультрафиолета, она плохо загорает, а её обладатели часто страдают от солнечных ожогов после пребывания на солнце.

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Природа Рыжих Волос