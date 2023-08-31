Телеведущая поделилась секретом, как быстро реанимировать заплаканные глаза

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Грустный фильм, ссора с любимым, несправедливые упреки от руководства на работе — и вот вы уже в слезах. Но как побыстрее "замести следы", чтобы никто не увидел вашу слабость? О том, как быстро реанимировать заплаканные глаза, рассказала читателям Pravda.Ru телеведущая Татьяна Федорищева.

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"Из народных средств, если нет опасения повредить макияж, лучше всего использовать кусочки льда, которыми быстро протирают кожу век, надолго лед прикладывать не рекомендуется, есть риск переохладить глаз. Прекрасно помогают компрессы из крепкого черного чая, конечно же, остывшего, смоченные в заварке ватные диски прикладываются на глаза на несколько минут. Также помогают снять отек с глаз измельченные листья алоэ или огурца", — отмечает эксперт.

Но что делать, если под рукой не оказалось ни льда, ни чая, ни растений, а слёзы застали вас врасплох вне дома? Что ж, в качестве экспресс-средства подойдет холодная алюминиевая банка с газировкой, ее так же поочередно прикладывают на закрытые глаза, по 15 секунд, чередуя. Можно сделать 3-4 прикладывания на каждый глаз.

Важно помнить, что такие методы убирают отек и покраснение кожи, а вот чтобы убрать покраснение белка глаза, необходимо время или капли для глаз, рассказывает телеведущая.

"В модельном бизнесе чаще всего применяются аптечные средства, порой даже не по назначению. Например, от покраснения глаз рекомендуются обычные глазные капли. А вот от отеков прекрасно помогает гепариновая мазь. Ее наносят тонким слоем, избегая попадания в глаза. Также есть и косметические уловки — зеленый консилер, тени для век прохладных оттенков. Важно избегать любых теплых тонов в макияже, если нужно срочно скрыть следы слёз! Персиковые или розовые румяна, например, только подчеркнут заплаканные глаза", — резюмирует Татьяна Федорищева.

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