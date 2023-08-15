Подолог рассказала про натуральное средство для ускорения роста ногтей

1:39 Your browser does not support the audio element. Красота

Ногтевые пластины на руках растут быстрее, чем на ногах: 0.7-1 мм за неделю. И за месяц отрастает примерно 4-6 мм. Полностью ногтевая пластина обновляется за полгода, если нет повреждений в зоне матрикса. Также скорость роста ногтевых пластин увеличивается в летний период. Если же хочется ускорить рост ногтей, то придётся прибегнуть к некоторым хитростям. Советами поделилась с читателями Pravda. Ru подолог подологического центра "Практика" Екатерина Куликова.

Фото: blncdbeauty.com/

Если есть деформация или отслойка — требуется регулярная зачистка, если нет, то консервативная обработка в кабинете подолога. На руках — каждые 3-4 недели, на ногах — 4-6 недель. Важно убрать подногтевые ороговения, которые часто мешают ногтю расти здоровым.

"Также рекомендую два раза в день использовать увлажняющие сыворотки, например, с коллагеном в составе или экстрактом водорослей спирулины в составе, которые будут делать ногтевую пластину эластичной, защищая от трещин и сколов. Также действующие вещества будут защищать от бактериальной или грибковой флоры. Особенно это важно при оголенном ногтевом ложе (при термическом или химическом ожоге, например, после покрытия гель-лаками). При нанесении сыворотки надо выполнять лёгкий массаж в зоне кутикулы. Это улучшает местное кровообращение, приток кислорода и питательных веществ к ногтю", — отметила эксперт.

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