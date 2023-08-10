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Эксперт рассказала о преимуществах LED-маски для лица

1:44
Красота

Маски из овощей и фруктов давно уже не в тренде, в современном мире мы выбираем простоту, удобство, а главное — результат! Видимо, по этой причине сейчас в тренде светотерапия для лица. О том, почему эта методика стала востребованной, рассказала читателям Pravda.Ru массажист компании "Исток красоты" Ольга Мошкова.

Эксперт рассказала о преимуществах LED-маски для лица
Фото: pixabay.com

Известно, что в Led-терапии на кожу наносятся специальные средства, помогающие решить ряд кожных заболеваний, таких как акне, псориаз, витилиго, купероз. Также процедура применяется для омоложения, избавления от пигментаций и воспалений.

Светотерапия предполагает применение особого устройства со светодиодами, которые имеют разную длину световой волны. Принцип построен на том, что кожа способна поглощать световые лучи и перерабатывать их в энергию.

В профессиональной маске 7 светодиодов:

  • красный,
  • зелёный,
  • синий,
  • фиолетовый,
  • голубой,
  • оранжевый,
  • белый.

Есть маски, которые используются в домашнем уходе, — в них цветов меньше.

"Красный — самый мощный, потому что имеет длинную волну и проникает в более глубокие слои кожи. Улучшает кровообращение, способствует уменьшению мимических морщин. Зелёный подходит для чувствительной кожи. Синий обладает антибактериальным и противовоспалительным действием. Оранжевый помогает снять отеки. Фиолетовый борется с воспалениями и возрастными изменениями. Голубой смягчает, увлажняет. Белый успокаивает и тонизирует, способствует детоксу", — пояснила эксперт.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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