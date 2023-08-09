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Косметолог рассказала о преимуществах гликолевой кислоты в косметике

Красота

Гликолевая кислота — простейшая альфа-гидроксикислота, которая в природе содержится, например, в зеленом винограде и сахарном тростнике. Гликолевая кислота активно используется в косметологии, поскольку быстро и глубоко проникает в слои кожи. Считается, что средства с гликолевой кислотой помогают только от акне, однако на самом деле косметика с этим ингредиентом также сделает кожу упругой и сияющей. О преимуществах косметики с гликолевой кислотой рассказала читателям Pravda.Ru косметолог Виктория Канева.

Косметолог рассказала о преимуществах гликолевой кислоты в косметике
Фото: https://laser-estetimed.pl/

"Активный отшелушивающий эффект способствует удалению отмерших клеток кожи, в результате чего она становится более гладкой и ровной, а также осветляет участки гиперпигментации за счет шелушения. Стимулирует активность фибробластов, повышая выработку коллагена. Оказывает антиоксидантное и противовоспалительное действие на кожу. Является очень эффективным омолаживающим средством", — отмечает косметолог.

Под действием гликолевой кислоты роговой слой эпидермиса становится тоньше, а дерма утолщается. В результате мелкие морщинки разглаживаются, а крупные становятся не столь заметными.

Гликолевая кислота показана при таких проблемах, как:

  • морщины;
  • дряблая, сухая кожа;
  • гиперпигментация различного генеза;
  • комедоны, рубцы, постакне;
  • себорейный и актинический кератоз.

При выборе средств для домашнего ухода лучше обратиться за консультацией к косметологу. Он определит тип, состояние, оценит потребности кожи. На основе полного анализа подберет качественные и рабочие средства по уходу за вашей кожей. Так вы сможете обезопасить свою кожу и минимизировать риски нежелательных реакций (дерматиты, ожоги, аллергические реакции).

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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