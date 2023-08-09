Раздражение после бритья ног — страшный сон каждой девушки. Нутрициолог Анастасия Костомаха готова поделиться с читателями Pravda.Ru секретами долгой гладкости ног без травмирования кожи.
Фото: https://www.polsov.com/
Секрет 1. Следите за остротой лезвий. Редкая девушка следит за сроком службы лезвий бритвы, а также правильно хранит станок. Самые распространенные станки со сменными картриджами эффективны на протяжении 4 недель, далее уже потребуется новый картридж. Некоторые производители даже располагают маркирующую цветную полоску над лезвиями, когда она сотрется — это сигнал заменить картридж. Для многих девушек секрет, что станок нужно хранить вертикально либо лезвиями вверх, так как они тупятся даже от того, что лежат на твердой поверхности. Запомните: лезвия должны касаться только вашей нежной кожи!
Секрет 2. Обязательно тщательно промойте станок, чтобы частички кожи и волосков не остались на тончайших лезвиях. Также лучше как можно чаще промывать лезвия в ходе бритья, чтобы срезанные волоски не препятствовали бритью новых участков кожи.
Секрет 3. Забудьте о бритье без предварительного скрабирования! Если Вы внимательно приглядитесь к острым лезвиям после бритья, то увидите, что острие срезало не только волоски, но и омертвевшие клеточки кожи. Это дополнительная работа для станка, так он быстрее затупиться и будет царапать нежную кожу.
Секрет 4. Специальный гель или пенка для бритья сделает скольжение станком более деликатным, а бритье более гладким. Бритье с агрессивной мыльной пеной сильно сушит и стягивает кожу, что является "благодатной землей” для раздражения после бритья.
Секрет 5. Брить ноги следует против роста волос, уверенными плавными движениями без рывков. Не стоит слишком много раз проходиться по одному и тому же участку кожи.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ