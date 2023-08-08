Нутрициолог: "К акне приводит "передозировка" омега-6"

2:03 Your browser does not support the audio element. Красота

Многие полагают, что акне — это всего лишь эстетическая проблема кожи. На деле это сигнал организма, так кожа кричит нам о внутреннем неблагополучии. И причины кроются не только в генетике, чаще они находятся в плоскости неполноценного питания, приводящего к дефицитам и системному воспалению. О том, как питание влияет на появление акне, рассказала читателям Pravda. Ru нутрициолог Майя Дадеева.

Фото: https://laopinion.com/

"Рост акне напрямую связан с так называемым западным стилем питания, когда рацион высококалорийный и в нем преобладают углеводы, трансжиры, насыщенные жиры и молочные продукты. В совокупности они вызывают воспаление, которое стимулирует выработку себума и провоцирует или усиливает акне", — отмечает эксперт.

Льют воду на мельницу акне еще и дефициты некоторых нутриентов. Например, дефицит цинка снижает иммунную и барьерную функцию кожи, и она теряет способность противостоять воспалению. Дефицит витамина С замедляет процессы обновления и естественного отшелушивания ороговевших клеток, которые забивают сальные железы. А дефицит витамина А ведет к воспалению кожи.

"Есть еще одна проблема в питании современного человека. Это избыток омега-6 жирных кислот на фоне дефицита омега-3. В норме омега-6, источником которых является подсолнечное, кукурузное и другие масла, орехи, яйца, мясо, рыба промышленного производства, нужно потреблять в 2-5 раз больше, чем омега-3 (их мы получаем из жирной морской рыбы, грецких орехов). А в реалии это соотношение может достигать и 20 раз! То есть мы постоянно получаем "передозировку" омега-6, а Омега-3 находится в глубоком дефиците. Такой дисбаланс тоже приводит к воспалению и провоцирует акне", — резюмирует эксперт.

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