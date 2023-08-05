Дешевле ламинирования: преимущества прозрачной краски для волос

2:06 Your browser does not support the audio element. Красота

Появление на рынке бьюти-услуг "бесцветного окрашивания” прозрачной краской для волос произошло совсем недавно, и потребители еще не успели распробовать все плюсы данной процедуры. Очевидно, что словосочетание "прозрачная краска” для волос звучит достаточно странно. Зачем же красить, если не видно? На этот вопрос ответила читателям Pravda.Ru нутрициолог Анастасия Костомаха.

Фото: http://wx3.sinaimg.cn/

"Речь идет об особом виде ламинирования волос, целью этой процедуры является восстановление структуры, придание более ухоженного вида волосам, а не изменение цвета. В составе такой краски нет аммиака, поэтому она подойдет беременным, кормящим девушкам, а также людям с чувствительной кожей и аллергикам", — отмечает эксперт.

Существенное преимущество бесцветного окрашивания перед ламинированием — это более низкая цена. Волосы не потеряют свой объем, перестанут пушиться и будут выглядеть более ухоженными с прозрачной краской. Мастера-колористы советуют провести процедуру окрашивания в тон 00 перед поездкой в отпуск, так вы гарантированно защитите свои волосы от выгорания под активным солнцем.

Перед нанесением бесцветной краски нужно полностью обезжирить волосы, поэтому лучше вымыть волосы с шампунем несколько раз подряд.

Далее смешиваем проявитель и краску, ровно наносим на всю длину волос.

Выдержите нужное количество времени, указанное производителем на упаковке, и смойте без использования шампуня.

Обновляйте покрытие прозрачной краской для волос каждые 3-4 недели.

Важно знать, что эффект от бесцветной краски накопительный, каждое последующее покрытие будет все сильнее улучшать структуру ваших волос.

"Бесцветная краска "дружит” и с родным цветом волос, и с уже окрашенными волосами. В последнем случае цвет закрепится на более долгий срок и не потускнеет быстро", — резюмировала эксперт.

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