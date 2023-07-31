Эксперт перечислил эффективные методы борьбы с пигментными пятнами

1:25 Your browser does not support the audio element. Красота

Пигментные пятна — это участки кожи, которые становятся темнее общего тона кожи из-за чрезмерного накопления меланина, основного кожного пигмента. Они могут быть различных размеров и форм, и появляться на любой части тела, отмечает соучредитель и руководитель компании "Оригомед" Павел Подгорный.

Фото: https://www.thedc.ca/

Первым и самым важным шагом в борьбе с пигментными пятнами является защита кожи от солнца. Используйте солнцезащитные средства с высоким SPF, носите шляпы и одежду с длинными рукавами, особенно в часы наибольшей солнечной активности.

Существуют также различные косметические процедуры, которые могут помочь избавиться от пигментных пятен, включая химический пилинг, микродермабразию, лазерную терапию и терапию интенсивным импульсным светом (IPL).

"В некоторых случаях, для избавления от пигментных пятен могут потребоваться медицинские средства. Это может включать локальные ретиноиды, кислоты (салициловая, гликолевая), которые помогут отшелушить верхний слой кожи и уменьшить пигментацию, или гидрохинон, который блокирует производство меланина", — отмечает эксперт.

Правильное питание, достаточный сон и умеренная физическая активность помогают поддерживать здоровье кожи, что может помочь предотвратить появление пигментных пятен.

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