Для создания эффектного макияжа важно учитывать форму глаз, считает дизайнер Сергей Тимофеев. Он поделился советами по подбору макияжа с читательницами Pravda.Ru.
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Для глаз со скошенной формой: подчеркните внешний уголок глаза, нанеся более темную теневую подводку или создавая крыло с помощью жидкого или гелевого лайнера. Это подчеркнет форму и даст глазам более выразительный вид.
Для глаз с маленькими веками: используйте светлые оттенки теней на всем веке, а затем нанесите более темные тени вдоль складки века, чтобы создать иллюзию глубины. Также можно добавить яркую подводку у верхнего века и ресниц, чтобы придать глазам больше яркости и размера.
Для глаз с вытянутой формой: уделяйте особое внимание центральной части века. Нанесите яркие тени или подводку на эту область, чтобы создать более ограниченный визуальный эффект. Также можно использовать светлые оттенки или хайлайтер под бровью и в уголках глаз.
Для глаз с миндалевидной формой: у вас есть возможность экспериментировать с различными стилями макияжа. Вы можете использовать тонкий или толстый лайнер над верхними ресницами, растушевать его для более мягкого эффекта или добавить подводку под нижними ресницами, чтобы придать глазам больше интенсивности.
Важно также помнить о выборе подходящей туши для ресниц. Нанесите несколько слоев, чтобы создать объем и придать ресницам загадочность.
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