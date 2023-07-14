Если вы хотите уменьшить морщины вокруг глаз, то возьмите на заметку эти упражнения из фейсфитнеса. Как их делать — рассказала читателям Pravda. Ru тренер-преподаватель ЛФК, массажист Олеся Жицкая.
Упражнение "Вилка"
Ставим указательный палец на внутренний уголок глаза, средний палец на внешний угол. Чуть растягиваем, поднимаем взгляд чуть выше линии горизонта. И начинаем слегка прищуриваться, подтягивая сначала нижнее веко, потом верхнее. Вы должны ощутить лёгкое напряжение в нижнем веке. Делаем 10 таких прищуриваний.
Упражнение "Очки"
Безымянные пальцы обеих рук ставим на внешний уголок глаза нижнего века и плавно скользим к внутреннему уголку. Поднимаемся на внешнее веко, скользим под бровями. Делаем таких 10 проходок.
Упражнение "Бинокль"
Большим и указательным пальцами делаем кольца на обеих руках и укладываем их вокруг глаз таким образом, чтобы между пальцами и кожей лица не было зазоров. Сначала прикладываем с внешнего угла глаз, затем укладываем пальцы к внутреннему краю. Чуть раздвигаем пальцы, раскрывая зону вокруг глаз, и начинаем прищуриваться. Вы почувствуете небольшое натяжение вокруг глаз. Делаем 10 прищуриваний.
Следующие упражнения укрепляют круговые мышцы глаз и хорошо помогают бороться с мелкими морщинками в этой зоне.
Упражнение "Бесконечность"
Рисуем глазами в воздухе знак бесконечности, справа налево, затем слева направо. После этого упражнения рисуем восьмёрку, сначала сверху вниз, затем снизу вверх.
В конце тренировки делаем упражнение "Мигание". Быстро быстро моргаем глазами в течение 20 секунд.
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