Массажист рассказала, как убрать морщины вокруг глаз

2:16 Your browser does not support the audio element. Красота

Если вы хотите уменьшить морщины вокруг глаз, то возьмите на заметку эти упражнения из фейсфитнеса. Как их делать — рассказала читателям Pravda. Ru тренер-преподаватель ЛФК, массажист Олеся Жицкая.

Фото: pro.rbc.ru

Упражнение "Вилка"

Ставим указательный палец на внутренний уголок глаза, средний палец на внешний угол. Чуть растягиваем, поднимаем взгляд чуть выше линии горизонта. И начинаем слегка прищуриваться, подтягивая сначала нижнее веко, потом верхнее. Вы должны ощутить лёгкое напряжение в нижнем веке. Делаем 10 таких прищуриваний.

Упражнение "Очки"

Безымянные пальцы обеих рук ставим на внешний уголок глаза нижнего века и плавно скользим к внутреннему уголку. Поднимаемся на внешнее веко, скользим под бровями. Делаем таких 10 проходок.

Упражнение "Бинокль"

Большим и указательным пальцами делаем кольца на обеих руках и укладываем их вокруг глаз таким образом, чтобы между пальцами и кожей лица не было зазоров. Сначала прикладываем с внешнего угла глаз, затем укладываем пальцы к внутреннему краю. Чуть раздвигаем пальцы, раскрывая зону вокруг глаз, и начинаем прищуриваться. Вы почувствуете небольшое натяжение вокруг глаз. Делаем 10 прищуриваний.

Следующие упражнения укрепляют круговые мышцы глаз и хорошо помогают бороться с мелкими морщинками в этой зоне.

Рисуем глазами большой круг, сначала начинаем рисовать с правой стороны, затем с левой, по 10 кругов в каждую сторону.

Затем поднимаем глаза вверх, опускаем вниз. Медленно вверх — вниз, 20 раз.

Теперь водим глазами вправо-влево, не спешим, 20 раз.

Упражнение "Бесконечность"

Рисуем глазами в воздухе знак бесконечности, справа налево, затем слева направо. После этого упражнения рисуем восьмёрку, сначала сверху вниз, затем снизу вверх.

В конце тренировки делаем упражнение "Мигание". Быстро быстро моргаем глазами в течение 20 секунд.

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