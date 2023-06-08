Если организм не функционирует нормально, то никакие кремы для лица не помогут. Улучшить состояние кожи лица и всего тела может только здоровый образ жизни, а косметика лишь замаскирует дефекты, пишет iReactor.
"Важно понимать, что то, как выглядит человек, зависит, прежде всего, от самого человека. На уровне подсознания для нас красив тот, кто здоров. И говоря о красоте, мы имеем в виду достаток гормонов, витаминов", — сообщает врач-хирург и косметолог Владимир Плахотин.
Последствия, которые оказывают вредные привычки и нездоровый образ жизни, крем замаскировать не способен. Красота и свежесть кожи зависит от питания, физической активности, отказа от курения и алкоголя на 99%, отметил специалист.
Лишь десятая часть тех полезных компонентов кремов, которые человек наносит на кожу, способны проникнуть и впитаться. Если эффект и будет заметен, то лишь непродолжительное время, так как самый верхний слой эпидермиса не пропускает ни масла, ни влагу.
"Цель производителей — зарабатывание денег. Чем дороже крем, тем больше в нем фармакологии, то есть тем больше в него добавлено гормонов. Действует он кратковременно. Через три-четыре часа всё возвращается к исходному состоянию", — сказал собеседник издания.
Платохин рекомендует ввести в свой образ жизни контрастный или ледяной душ, баню и бег.
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