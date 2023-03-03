Яркие оттенки, водостойкие карандашы-кайалы и выраженные акценты — главные тренды весеннего макияжа в 2023 году. Об этом в интервью Pravda.Ru сообщила визажист, brow-мастер Дарья Чомаева.
По её словам, сейчас очень популярно делать глаза яркими, заполняя веко пигментом одного цвета и покрывая слизистую светлым кайалом.
"Актуальными стали цветные водостойкие карандаши-кайалы цвета пудры, капучино и фиалки. Также возвращаются в моду матовые пигменты на глаза. Губы с градиентом придадут завершённости образу. Сначала нужно сделать чёткий контур карандашом, далее подобрать более светлую помаду матового оттенка, а в середину нанести оттенок, который будет ещё светлее предыдущих", — отметила эксперт.
Чомаева добавила, что губы можно оставить в матовой технике или покрыть блеском для выраженного акцента. При этом она подчеркнула: каждая девушка должна знать меру в макияже. Эксперт порекомендовала регулярно ухаживать за кожей, особенно перед сном.
Как пояснила визажист, водостойкую косметику лучше всего смывать гидрофильным маслом или мицелярной водой на основе масел. Затем нужно дополнительно очистить лицо с помощью пенки или геля для умывания, заключила собеседница издания.
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