Визажист Чомаева: яркие тени, светлые кайалы и губы с градиентом — главные тренды макияжа

1:28 Your browser does not support the audio element. Красота

Яркие оттенки, водостойкие карандашы-кайалы и выраженные акценты — главные тренды весеннего макияжа в 2023 году. Об этом в интервью Pravda.Ru сообщила визажист, brow-мастер Дарья Чомаева.

По её словам, сейчас очень популярно делать глаза яркими, заполняя веко пигментом одного цвета и покрывая слизистую светлым кайалом.

"Актуальными стали цветные водостойкие карандаши-кайалы цвета пудры, капучино и фиалки. Также возвращаются в моду матовые пигменты на глаза. Губы с градиентом придадут завершённости образу. Сначала нужно сделать чёткий контур карандашом, далее подобрать более светлую помаду матового оттенка, а в середину нанести оттенок, который будет ещё светлее предыдущих", — отметила эксперт.

Чомаева добавила, что губы можно оставить в матовой технике или покрыть блеском для выраженного акцента. При этом она подчеркнула: каждая девушка должна знать меру в макияже. Эксперт порекомендовала регулярно ухаживать за кожей, особенно перед сном.

Как пояснила визажист, водостойкую косметику лучше всего смывать гидрофильным маслом или мицелярной водой на основе масел. Затем нужно дополнительно очистить лицо с помощью пенки или геля для умывания, заключила собеседница издания.