Стилист посоветовала модницам носить эко-шубы зимой 2023

Стилист Анна Скороходова рассказала, какую верхнюю одежду стоит приобрести этой зимой, чтобы быть в тренде и выглядеть на все сто.

Эксперт посоветовала отказаться от натуральных мехов и купить модную эко-шубу, которая оптимально подойдёт для московского климата. А тем, кто никак не может забыть про настоящий мех, Скороходова порекомендовала носить его исключительно "на большие мероприятия".

"Если женщина стремиться к элегантному образу, то можно выбрать меховое пальто в пыльных оттенках. Из моды выходит шуба-чебурашка, однако именно она подходит для романтичного или классического образа", — пояснила Скороходова в беседе с Радио 1.

А если девушка не боится быть в центре внимания, ей стоит выбрать пятнистую эко-шубку, например, под леопарда. Самые же решительные женщины могут рискнуть и приобрести себе верхнюю одежду глубокого красного или алого цвета, которую обязательно нужно дополнить чёрными или коричневыми элементами, чтобы уравновесить и "успокоить" образ, сделав его более гармоничным и элегантным.

Если женщине не нравятся эко-шубы, можно присмотреться к винтажным дублёнкам, кожаным или цветным пуховикам, которые сделают "лук" более спортивным.

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