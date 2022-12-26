По мнению визажиста Захара Гринова, в том, что касается макияжа, в новогоднюю ночь нужно предстать во всём блеске, причём во всех смыслах этого слова.
"Мы же сейчас говорили о новогоднем макияже, а он должен непременно быть ярким! И не стоит этого бояться! Желаете мейкап с пайетками — пожалуйста! Блестящий декор на верхнем веке — прекрасно! Звездочки, сердечки, кружочки — великолепно! А хотите быть эффектной — подводка вам в помощь! Можно использовать подводку с блестками, контрастную по отношению к теням, но главный тренд подводки — с мраморным эффектом!", — рассказал Гринов в тенденциях новогоднего макияжа в разговоре с argumenti. ru.
Создавая макияж, желательно сделать акцент на глаза, сделав их выразительными при помощи ярких теней насыщенных оттенков и подводки, которой нужно нарисовать блестящие цветные стрелки, посоветовал эксперт.
Тем девушкам, которые предпочитают в макияже глаз спокойные тона, можно посоветовать сделать акцент на губах, накрасив их яркой губной помадой классического красного, ягодного, малинового или винного оттенка.
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