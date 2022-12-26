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Визажист Гринов: Новый год нужно встречать с выразительными "кошачьими глазками"

Красота

По мнению визажиста Захара Гринова, в том, что касается макияжа, в новогоднюю ночь нужно предстать во всём блеске, причём во всех смыслах этого слова.

Визажист Гринов: Новый год нужно встречать с выразительными "кошачьими глазками"

"Мы же сейчас говорили о новогоднем макия­же, а он должен непр­еменно быть ярким! И не стоит этого боят­ься! Желаете мейкап с пайетками — пожалу­йста! Блестящий декор на верхнем веке — прекрасно! Звездочки, сердечки, кружочки — великолепно! А хо­тите быть эффектной — подводка вам в пом­ощь! Можно использов­ать подводку с блест­ками, контрастную по отношению к теням, но главный тренд под­водки — с мраморным эффектом!", — рассказал Гринов в тенденциях новогоднего макияжа в разговоре с argumenti. ru.

Создавая макияж, желательно сделать акцент на глаза, сделав их выразительными при помощи ярких теней насыщенных оттенков и подводки, которой нужно нарисовать блестящие цветные стрелки, посоветовал эксперт.

Тем девушкам, которые предпочитают в макияже глаз спокойные тона, можно посоветовать сделать акцент на губах, накрасив их яркой губной помадой классического красного, ягодного, малинового или винного оттенка.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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