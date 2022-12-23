Косметолог объяснила, что инъекции ботокса можно делать с 25 лет: борьба с мимическими морщинами

Практикующий косметолог Анастасия Курекина в беседе с Pravda.Ru объяснила, в каком возрасте следует начинать борьбу со старением.

Косметолог со стажем работы больше 2 лет рассказала, что в России инъекционные процедуры можно осуществлять строго с 18 лет.

"Начать борьба с первыми признаками старения рекомендуется в возрасте 25 лет. В ход идет мезотерапия, биоревитализация и ботулотоксин. Биоревитализация представляет собой внутрикожное введение гиалуроновой кислоты. В состав биоревитализации так же входят пептиды, аминокислоты и витамины. За счет этого кожа становится увлажненной, упругой, разглаживаются мимические морщинки, выравнивается рельеф кожи", — пояснила Курекина.

Она рекомендует с 25 лет начинать делать уколы ботулотоксина (ботокс), что, по её словам, помогает справиться с мимическими морщинами.

Курекина советует ответственно подойти к выбору косметолога. У него должно быть

медицинское образование, аккредитация, сертификат о повышении квалификации, медицинская книжка. Следует изучить портфолио специалиста, посмотреть отзывы.

"Если вы обращаетесь в клинику, то у них еще должна быть медицинская лицензия. Лучше всего конечно ходить к проверенным людям", — отметила специалист.

Косметолог призывает настороженно отнестись к проведению косметологических процедур на дому. На сомнение должно навести и то, что вам рекомендует процедуры без сбора анамнеза.

"Не существует процедур, у которых нет противопоказаний и которые подходят всем. Если косметолог убеждает вас в обратном и не интересуется особенностями вашего организма — бегите. Все препараты должны вскрываться при Вас, так же Вы можете попросить проверить препарат на оригинальность в вашем присутствии", — объяснила Курекина.

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