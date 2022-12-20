"Разные люди": визажист омолодил "уставшую" женщину на 10 лет взмахом кисти

Стилист и визажист из Сербии Стефан Суботич преображает девушек и женщин до неузнаваемости. Особенно впечатляют его работы с дамами почтенного возраста. Стефан одним взмахом кисти доказывает, что женщина в любом возрасте может быть прекрасной.

Стилист продемонстрировал очередное перевоплощение, которое восхищает. В кресло к Стефану попала женщина, лицо которой в силу возраста "поплыло" вниз, а вид и вовсе был уставшим. Морщины и пигментные пятна явно выдавали возраст. После работы визажиста женщину просто не узнать: свежее лицо, яркий взгляд и никаких пигментных пятен.

Преображение женщины

Подписчики Стефана восхищаются его работами после каждого нового преображения: "Разве такое возможно?", "Ты творишь волшебство", "Даже когда моделями становятся женщины в зрелом возрасте, сильная коррекция не нужна".

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