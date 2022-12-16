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Врач Абакумов: прыщи чаще появляются у любителей сладкого, косметики и загара

Красота

Врач доказательной медицины Олег Абакумов рассказал, по каким причинам на лице мужчин и женщин появляются прыщи, которые никого не красят и нередко служат поводом для расстройства.

Врач Абакумов: прыщи чаще появляются у любителей сладкого, косметики и загара

Доктор объяснил, что одной из самых распространённых причин появления прыщей становятся частые касания лица руками, привычка спать лицом в подушку, а также постоянно носить маску.

По словам Абакумова, часто прыщи — это следствие чрезмерной любви к фастфуду и сладостям, которыми желательно не увлекаться.

Также красота кожи как мужчин, так и женщин страдает из-за бесконечного сидения в телефоне.

"Из-за неестественного положения тела, особенно в шейно-воротниковой зоне, затрудняется кровоснабжение. Кожа не получает достаточного количества кислорода и питательных веществ и женщина зарабатывает себе второй подбородок и морщины", — рассказал Абакумов, которого цитируют "Вести Подмосковья".

Помимо вышеперечисленных факторов, негативно на состоянии кожи сказывается излишняя любовь к косметике, загару, а также неумение грамотно ухаживать за собой, например, слишком часто применять скраб, который полезен далеко не для всех типов кожи.

В заключение врач посоветовал почаще менять полотенце для лица — минимум раз в два-три дня, или, для большей гигиеничности, использовать после умывания бумажные салфетки.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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