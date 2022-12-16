Врач доказательной медицины Олег Абакумов рассказал, по каким причинам на лице мужчин и женщин появляются прыщи, которые никого не красят и нередко служат поводом для расстройства.
Доктор объяснил, что одной из самых распространённых причин появления прыщей становятся частые касания лица руками, привычка спать лицом в подушку, а также постоянно носить маску.
По словам Абакумова, часто прыщи — это следствие чрезмерной любви к фастфуду и сладостям, которыми желательно не увлекаться.
Также красота кожи как мужчин, так и женщин страдает из-за бесконечного сидения в телефоне.
"Из-за неестественного положения тела, особенно в шейно-воротниковой зоне, затрудняется кровоснабжение. Кожа не получает достаточного количества кислорода и питательных веществ и женщина зарабатывает себе второй подбородок и морщины", — рассказал Абакумов, которого цитируют "Вести Подмосковья".
Помимо вышеперечисленных факторов, негативно на состоянии кожи сказывается излишняя любовь к косметике, загару, а также неумение грамотно ухаживать за собой, например, слишком часто применять скраб, который полезен далеко не для всех типов кожи.
В заключение врач посоветовал почаще менять полотенце для лица — минимум раз в два-три дня, или, для большей гигиеничности, использовать после умывания бумажные салфетки.
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