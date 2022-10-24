Врач Абакумов: чтобы замедлить старение кожи, нужно изменить образ жизни

По словам доктора Олега Абакумова, старение кожи реально замедлить, если вести правильный образ жизни.

Эксперт уверен, что если женщина действительно хочет хорошо выглядеть, просто использование хорошей косметики или только коррекция питания не помогут, нужно действовать комплексно, сразу в нескольких направлениях.

Как рассказал доктор Абакумов в беседе с изданием "Вести Подмосковья", женщинам, которые мечтают долго оставаться молодыми, необходимо, во-первых, беречь кожу от солнца — пользоваться солнцезащитным кремом и забыть про солярий. Во-вторых, нельзя курить и употреблять спиртные напитки, которые сушат кожу и губительно действуют на сосуды.

В-третьих, нужно подобрать себе хорошую косметику. Также важно бережно относиться к коже во время косметических процедур, не пользоваться агрессивными средствами и не тереть её.

И, наконец, нужно правильно питаться, ограничив в своём рационе сахар, соль и жареное.

"Уже доказано, что только совокупность всех этих факторов поможет вашей коже. Если вы не едите сахар, но каждую неделю ходите в солярий и курите, лучше вам не станет. Или наоборот, схема такая же", — пояснил Абакумов.