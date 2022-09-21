Визажист Захар Гринов: сыворотка — идеальное решение для проблемной кожи

В условиях современного ритма жизни женщине не обойтись без сыворотки для лица, рассказал известный российский визажист Захар Гринов.

По его словам, это практически незаменимое средство для ухода за кожей.

"Сыворотки решают многие косметические проблемы: увлажняют, восстанавливают эпидермальный баланс, прекрасно разглаживают морщины, и, конечно, подтягивают кожу лица", — отметил он в интервью изданию argumenti.ru.

К тому же, отметил специалист, с помощью этого средства можно быстро решить проблемы с кожей: сыворотка справится со покраснением и акне.

Важно не забывать, предупредил визажист, что это концентрированное косметическое средство, а значит не стоит его применять ежедневно.

"Я бы советовал нашим дамам пользоваться сыворотками два раза в неделю. Если есть "большие" проблемы с кожей лица, то можно и три раза в неделю", — резюмировал Гринов.