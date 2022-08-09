Визажист Гринов: у российской косметики много преимуществ перед западной

На фоне ухода из России многих западных брендов визажист Захар Гринов выразил уверенность, что российские косметические бренды не только ничем не хуже, но и во многих отношениях превосходят привычные многим иностранные марки.

При выборе российской косметики Гринов посоветовал отдавать предпочтение профессиональным маркам, над продукцией которых работали врачи, химики, косметологи и другие специалисты.

Также важно определиться, какой эффект вы хотите получить от использования тех или иных средств, отметил Гринов. Например, выбрать линию для ухода за лицом в условиях мегаполиса, после которого кожа будет, как после отдыха на море.

Гринов порекомендовал российским женщинам попробовать средства отечественного бренда ARAVIA, сочетающих в себе инновации, классические аспекты по уходу за кожей и сырьё высокого качества.

Визажист подчеркнул, что качественная российская косметика является достойной альтернативой "уколам красоты".

"Нет, я совсем не против "уколов красоты" или пластического хирурга, но на определенном этапе неинвазивная методика помогает хорошо. Да и после "уколов" или хирурга нужно использовать качественные средства. Я всегда выступаю за качество и профессионализм! В России есть из чего выбрать!" — заключил Гринов в беседе с argumenti. ru.