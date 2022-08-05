Хирург: популярные операции у мужчин — риносептопластика и блефаропластика

Пластический хирург Тигран Алексанян рассказал Pravda.Ru, какие виды пластических операций чаще всего делают мужчины.

"Основное, что делают, это риносептопластика. Это пластика носа одномоментно с исправлением искривлённой перегородки. У мужчин после 50 лет стала популярной блефаропластика — подтяжка кожи век. Раньше эту операцию мало делали. Обычно богатые мужчины женятся на молоденьких девушках и хотят выглядеть на их фоне достойно", — сообщил хирург.

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