Пластический хирург Тигран Алексанян рассказал Pravda.Ru, какие виды пластических операций чаще всего делают мужчины.
"Основное, что делают, это риносептопластика. Это пластика носа одномоментно с исправлением искривлённой перегородки. У мужчин после 50 лет стала популярной блефаропластика — подтяжка кожи век. Раньше эту операцию мало делали. Обычно богатые мужчины женятся на молоденьких девушках и хотят выглядеть на их фоне достойно", — сообщил хирург.
Ранее британская организация "Косметическая и пластическая хирургия" опровергла мифы о том, что женщины могут увеличить грудь, добавив в рацион капусту и соевое молоко.
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