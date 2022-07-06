Визажист Гринов о летнем макияже: "Всё должно быть в меру!"

По мнению визажиста Захара Гринова, даже в жаркое время года женщина должна оставаться женщиной — ухоженной и привлекательной. А для этого даже летом приветствуется лёгкий макияж, который сделает лицо более выразительным.

В беседе с argumenti. ru Гринов подчеркнул, что летом больше всего внимания стоит уделять чистоте кожи лица. В это время года, по его мнению, можно отказаться от многоэтапного ухода за лицом, оставив всего три: очищение, увлажнение и защита от солнца. Периодически можно использовать сыворотку или фруктовую маску, особенно если женщине предстоит важное мероприятие, на котором нужно выглядеть на все сто.

Визажист подчеркнул, что от макияжа летом отказываться не стоит, но он обязательно должен быть лёгким, а используемые для него продукты, например, тушь, подводка или карандаш для бровей, — водостойкими, чтобы они смогли выдержать и жару, и купание, и летний дождь. Кстати, именно эти три косметических продукта эксперт посоветовал использовать для лёгкого, но стойкого летнего макияжа всем женщинам.

"Макияж может и должен присутствовать летом на лице женщины! Но он должен быть "легким" — тяжелые крема могут просто убить кожу, стоит отказаться от средств по уходу, которые содержат спирт! Он будет стягивать и высушивать кожу…" — обратил внимание Гринов.