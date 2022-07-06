Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Собчак о разводе Усманова и Винер: Чтобы вывести её из-под экономического удара
Армия РФ уничтожила пункт дислокации наёмников в Николаевской области
ВС России уничтожили две американские пусковые установки HIMARS в ДНР
Во Владивостоке массовая драка с участием женщины попала на видео
Леонков: спецоперация на Украине выявила проблемы в разведке ВС РФ
Политолог Перенджиев: Украинская система власти строится на вранье
Жители ХМАО возмутились ведущим в стену поручнем для инвалидов
Жители Сургута требуют наказать мэра за игнорирование межнационального конфликта
Анпилогов: поставки вооружения Киеву отстают от потерь на два порядка

Визажист Гринов о летнем макияже: "Всё должно быть в меру!"

Красота

По мнению визажиста Захара Гринова, даже в жаркое время года женщина должна оставаться женщиной — ухоженной и привлекательной. А для этого даже летом приветствуется лёгкий макияж, который сделает лицо более выразительным.

Визажист Гринов о летнем макияже: "Всё должно быть в меру!"

В беседе с argumenti. ru Гринов подчеркнул, что летом больше всего внимания стоит уделять чистоте кожи лица. В это время года, по его мнению, можно отказаться от многоэтапного ухода за лицом, оставив всего три: очищение, увлажнение и защита от солнца. Периодически можно использовать сыворотку или фруктовую маску, особенно если женщине предстоит важное мероприятие, на котором нужно выглядеть на все сто.

Визажист подчеркнул, что от макияжа летом отказываться не стоит, но он обязательно должен быть лёгким, а используемые для него продукты, например, тушь, подводка или карандаш для бровей, — водостойкими, чтобы они смогли выдержать и жару, и купание, и летний дождь. Кстати, именно эти три косметических продукта эксперт посоветовал использовать для лёгкого, но стойкого летнего макияжа всем женщинам.

"Макияж может и должен присутствовать летом на лице женщины! Но он должен быть "легким" — тяжелые крема могут просто убить кожу, стоит отказаться от средств по уходу, которые содержат спирт! Он будет стягивать и высушивать кожу…" — обратил внимание Гринов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская
Популярное
Силовые структуры
ВЗГЛЯД: назрела новая стадия российской спецоперации на Украине

Взламывание линий обороны может занять несколько недель.

ВЗГЛЯД: назрела новая стадия российской спецоперации на Украине
Bulgarian Military: Украина продала России французские гаубицы Caesar
Мир. Новости мира
Bulgarian Military: Украина продала России французские гаубицы Caesar
Силовые структуры
Леонков: скоро и на HIMARS найдут управу
Силовые структуры
ВКС России уничтожили военную базу 79-й бригады ВСУ в Николаеве
Александр Артамонов Ради выгоды Запад готов сделать конфликт на Украине бесконечным Александр Артамонов Игорь Латунский Ветеран КГБ Виктор Черкашин: государство не может существовать без контрразведки Игорь Латунский Любовь Степушова Турция задержала сухогруз с зерном из Бердянска, скоро закроет для РФ Босфор Любовь Степушова
Силовые структуры
ВС РФ нанесли ракетные удары по военным объектам ВСУ в Сумской области Украины
Мир. Новости мира
Yomiuri: Си Цзиньпин отказался от приглашения Путина посетить РФ
Карасёв: Запад недостаточно сильно демонизирует Владимира Путина
Силовые структуры
Карасёв: Запад недостаточно сильно демонизирует Владимира Путина
Последние материалы
Политолог Перенджиев: Украинская система власти строится на вранье
Жители ХМАО возмутились ведущим в стену поручнем для инвалидов
Жители Сургута требуют наказать мэра за игнорирование межнационального конфликта
Анпилогов: поставки вооружения Киеву отстают от потерь на два порядка
Зарплаты петербуржцев не успевают за ростом инфляции
Друг Пугачёвой о её роскошном особняке в Юрмале: "Хорошее место для релакса"
Визажист Гринов о летнем макияже: "Всё должно быть в меру!"
Кедми: НАТО не является угрозой России без участия США
Врач Аплетаева призвала не пить разливное пиво из-за риска отравления
Курорт "Роза Хутор" и Ассоциация детских лагерей и здравниц Краснодарского края подписали соглашение о сотрудничестве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников