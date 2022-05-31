Стилист Любовь Жукова подсказала актуальные пляжные тренды 2022 года

Уже в скором времени жители Центральной России откроют пляжный сезон, и стилист Любовь Жукова поделилась с самыми модными трендами в области купальников.

После окончания "коронавирусных" ограничений дизайнеры в полной мере дали волю собственной фантазии. Вновь актуальными стали тренды из 00-х, 90-х, 70-х годов, отметила Жукова. Это касается и раздельных, и слитных купальников.

По словам специалиста, особое внимание стоит обратить на фурнитуру.

"Элементы сегодняшнего тренда — это металлические кольца, ободки, цепочки вокруг шеи, на которых держится купальник", — приводит слова стилиста Радио 1.

Тем, кому финансы не позволяют приобрести изделия модных дизайнеров, эксперт посоветовала создать купальник самостоятельно.

"Сейчас очень актуальны купальники выполнены крючковой вязкой. Если у вас нет средств купить брендовый купальник, можно связать самостоятельно", — подсказала Жукова.

Что касается принта, пляжную одежду лучше выбирать в полоску, хотя актуальными останутся яркие расцветки, а также самые разнообразные цветочные узоры.