Уже в скором времени жители Центральной России откроют пляжный сезон, и стилист Любовь Жукова поделилась с самыми модными трендами в области купальников.
После окончания "коронавирусных" ограничений дизайнеры в полной мере дали волю собственной фантазии. Вновь актуальными стали тренды из 00-х, 90-х, 70-х годов, отметила Жукова. Это касается и раздельных, и слитных купальников.
По словам специалиста, особое внимание стоит обратить на фурнитуру.
"Элементы сегодняшнего тренда — это металлические кольца, ободки, цепочки вокруг шеи, на которых держится купальник", — приводит слова стилиста Радио 1.
Тем, кому финансы не позволяют приобрести изделия модных дизайнеров, эксперт посоветовала создать купальник самостоятельно.
"Сейчас очень актуальны купальники выполнены крючковой вязкой. Если у вас нет средств купить брендовый купальник, можно связать самостоятельно", — подсказала Жукова.
Что касается принта, пляжную одежду лучше выбирать в полоску, хотя актуальными останутся яркие расцветки, а также самые разнообразные цветочные узоры.
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