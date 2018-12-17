Корону Мисс Вселенной получила девушка из Филиппин

В Бангкоке завершился международный конкурс красоты "Мисс Вселенная-2018". Победу на нем одержала 24-летняя Катриона Грей из Филиппин.
Красота филлипинских девушек уже не в первый раз обезоруживает взыскательное жюри конкурса — Грей стала четвертой представительницей этой страны, кому досталась победа.
Как сообщает сайт Daily Show, Катриона покорила судей не только своей неотразимой внешностью, но и умом, эрудицией и добрым сердцем. Девушка увлекается музыкой и восточными единоборствами, делает успешную карьеру модели и одновременно пробует себя на актерском поприще.
При этом Грей много времени уделяет волонтерской деятельности, помогая жителям трущоб в Маниле, а также выступает активным борцом против СПИДа.
У Катрионы много друзей, с которыми она любит общаться, она обожает путешествовать и открывать для себя новые культуры. Есть у Катрионы и возлюбленный, который также работает в фэшн-индустрии.
В 67-м конкурсе "Мисс Вселенная" приняли участие девушки из 94 стран мира. Шквал эмоций вызвало присутствие среди конкурсанток девушки-трансгендера — испанки Анхелы Понсе, сменившей пол в 16-летнем возрасте. Такого прецедента в истории конкурсов красоты еще не бывало. Однако несмотря на повышенный интерес со стороны общественности Анхеле не удалось попасть в финал конкурса.
Не смогла дойти до финала и россиянка — обладательница титула "Мисс Россия 2018" Юлия Полячихина, представлявшая на конкурсе нашу страну.
Катриона Грей приняла корону победительницы из рук "Мисс Вселенная-2017" Деми-Ли Нель-Питерс из ЮАР. Девушка уверена, что этот высокий титул даст ей новые возможности для благотворительной деятельности и поможет сделать наш мир хотя бы немного лучше.
Фото: jacquesrogershow.com
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